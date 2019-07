¿Castigo a quemasocas?

¿Castigarán a quema socas?, se escribe y se dice así con signos de interrogación porque hace varios años que se escucha esta frase lapidaria a las autoridades municipales, pero el problema sigue igual y peor aún, agravándose, aunque hay que creer que ahora sí va en serio, según las declaraciones de la directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Solángel Sedano, que hay 20 casos que se turnarán a la Vicefiscalía.

Hasta el presidente de la Asociación de Agricultores, Marte Vega, asegura que se tienen que aplicar mano dura a los quemasocas, que mientras que solo se les amoneste verbalmente seguirán los incendios en el campo. Y es que ahora como nunca las quemas de socas proliferaron, muchas se salieron de control y quemaron cultivos vecinos en pie y hasta viviendas, por suerte no hubo pérdidas de vidas humanas que lamentar.

En administraciones pasadas, las direcciones de Medio Ambiente y la de Inspección y Normatividad han levantado actas pero estás se han quedado archivadas en los escritorios, han ido a parar al cesto de la basura e incluso hay sospechas que hasta “las han negociado” con los responsables de los incendios.

Hasta el momento se han tirado la bolita, de un lugar para otro, los productores acusan que son los pepenadores los que queman las socas y estos a su vez se defienden y dicen que el maíz quemado no les sirve para nada, mientras que las autoridades se han mostrado incapaces de aplicar la ley, que por cierto tiene muchas lagunas que permite la impunidad. Veremos si ahora sí se actúa.



Popurrí. La totalidad de los presidentes de los organismos empresariales que conforman la Intercamaral, entre ellos el de Coparmex, Jorge López; de los agricultores, Marte Vega, y Eurípides Valle, de Canacintra, firman una carta dirigida al alcalde Billy Chapman en la que denuncian y exigen que se frene la ola de extorsiones de las que son víctimas algunos de sus afiliados por parte de inspectores de Inspección y Normatividad.



CUENTAS. Ante la forma en que se están rechazando en el Congreso del Estado, a rajatabla, los dictámenes de las cuentas públicas emitidos por la ASE, aquí en Ahome gente allegada al exalcalde Álvaro Ruelas sale en su defensa ratificando que fue la mejor cuenta pública del 2017 que se presentó a nivel estatal, con un cumplimiento del 94 por ciento y con observaciones leves que no violan la normatividad y que se pueden subsanar de inmediato.

Ayer le tocó el turno a Ahome y el rechazo se hizo siguiendo criterios políticos, no técnico contable; además es generalizado para todos los ayuntamientos y dependencias oficiales; además en Ahome no hay ningún desvío presupuestal y tampoco obras inexistentes.



MUJERES. Ante las vacaciones de la burocracia estatal, el Congreso, que sigue en sesiones, es la caja de resonancia y ayer la presidenta del Ismujeres, Araceli Tirado, le contestó fuerte a la diputada morenista Emilia Guerra y le dijo que casos aislados de delitos contra las mujeres no son suficientes para descalificar la alerta de género, porque en el balance general los delitos cometidos contra las mujeres van a la baja, lo cual lo demuestra con cifras.