Causa y efecto

El objetivo de la ley del karma es enseñar lecciones al ser humano hasta hacerlo consciente de que todo lo que sucede obedece a leyes universales, y ayudarnos a cumplir con nuestra misión en este plano físico, que es adquirir experiencia y unirla al conocimiento integral que tengamos de todo, para evolucionar, progresar, y perfeccionarnos. Son lecciones tanto individuales como colectivas, es decir, también nuestra ciudad, región o país acumula karma, positivo o negativo, dependiendo de la suma de sus acciones o de sus omisiones.Porque usted ha de saber que acumulamos karma negativo cuando tenemos la posibilidad de realizar acciones positivas y sin embargo omitimos hacerlas ya sea por comodidad o por temor. El ser humano es quien crea su propio destino. Son sus pensamientos, palabras y obras, las que producen efectos iguales que se le regresan con igual intensidad. Si haces el bien, obtendrás el bien, si causas dolor, dolor padecerás.Si tienes posibilidad de ayudar y no lo haces, el efecto es como si hicieras mal; por el contrario si la vida te pone en tal situación que lo mas fácil es hacer daño a alguien, pero decides no hacerlo, acumulas karma positivo. Pero reitero que toda causa produce un efecto, aunque a veces este efecto tarda en producirse. Así que cuando sintamos que las cosas no van bien, cuando nos invada la tristeza, cuando la enfermedad nos acose, seguramente será efecto de karma. Y cuando estemos disfrutando de la alegría, la paz, la salud, o la bienaventuranza, seamos también conscientes que es producto del karma.oTanto en uno como en otro caso, debemos analizar el pasado hasta encontrar la causa o causas y reconocerlas, ya que de esa manera estaremos aprendiendo esa lección, y estaremos avanzando hacia el logro del propósito de nuestra vida.