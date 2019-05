Cayita Valdez Favela ¡descansa en paz!

El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí… Tesoros tengo allá en la patria celestial… Al Cielo quiero ir, los ángeles me invitan y no siento ya que este mundo sea mi hogar… María Trinidad Valdez Favela, mejor conocida como doña Cayita, ha pasado a una nueva forma de vida, eterna y serena, pero paradójicamente llena de una tristeza indescriptible de esas que nos dejan una enorme estela de dolor, de llanto y de vacío…

Doña Cayita, una mujer íntegra que se distinguió por su sentido de solidaridad, por el amor que generosamente prodigó a sus hijos, nietos y bisnietos… Por su alta responsabilidad como madre a quien vimos convivir animadamente cuantas veces la familia era convocada para un festejo especial… Solo unas horas estuvo hospitalizada por un malestar estomacal y la tarde del miércoles concluyó su paso por la vida terrena como consecuencia de un traicionero infarto… Partió con la satisfacción plena que sólo genera la misión cumplida…

La infausta como inesperada noticia nos dejó impactados, porque doña Cayita además de sentirse físicamente bien a sus 94 años era ejemplo de disciplina y cuidados… Sus hijos Juan, Cristina y Manolo Nielsen Valdez vivirán el duelo por siempre y seguros estamos de que también por siempre mantendrán vivo el ejemplo de la vida y los actos de su querida madre que hoy descansa en la casa celestial al lado de Dios y rodeada de ángeles…

Misa…

En Moreh Inhumaciones se recibe el duelo… Su hijo Juan arribó en horas de la mañana desde la CDMX y Manolo acompañado de su esposa Emilia llegó ayer después de mediodía procedente de Puebla a donde había viajado en plan de negocios…

Solemnes y consternados los hijos de Cayita, lo mismo que sus nietos Manrique, Ricardo, Fernando y Dulce María, así como Juan, Claudeth, Carolina y Crister estuvieron acompañados por amigos y allegados para estar a su lado en momentos tan dolorosos… La sala número uno de Moreh Inhumaciones recibió a apreciables familias que asistieron para presentar sus condolencias a la familia Nielsen Valdez…

A las 10:00 horas de este día en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús se celebrará la misa de cuerpo presente para honrar el recuerdo de doña Cayita… Hoy a esta columnita la cruza un crespón de luto en memoria de doña Cayita, la respetable señora de la que escuchamos en muchas ocasiones palabras llenas de sabiduría… En su memoria elevamos plegarias por su eterno descanso que estamos seguros disfruta ya en los amorosos brazos de nuestro padre celestial…

No existen hechos ni palabras que mitiguen la dolorosa pena por la que atraviesan los Nielsen: Manolo, Juan y Cristina, a quienes expresamos nuestra solidaridad y que Dios tenga piedad de su dolor…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.