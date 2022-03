Cayó “El Bronco”, ¿y los que siguen?

audima

La mayoría de la gente, incluso a los analistas políticos, les cayó de sorpresa la aprensión, ayer, de Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, acusado de desviar recursos y funcionarios estatales para recabar firmas para respaldar su candidatura presidencial en el 2018. También de comprar facturas falsas para justificar gastos.

Al Bronco, en su tiempo lo demandó el senador Samuel García, quien ahora es el gobernador de Nuevo León y tenía todo un expediente de trampas electorales, debido a que el INE le había negado el registro para contender por la presidencia porque detectó más de un millón de firmas falsas, pero el Tribunal Electoral lo perdonó.

Los dos, El Bronco y Samuel, tienen un historial de enfrentamientos debido a que Jaime contraacusaba a Samuel de ser el principal facturero del estado, y cuando le entregó el relevo de la gubernatura retó: “A mí no me van a andar buscando, solito me voy a entregar”, y ahora está preso el que en campaña amenazaba con cortarle las manos a los corruptos. “El que la hace la paga, quien desvíe recursos para sus amigos y familiares, a los Corleone, deben ir a la cárcel”, dice ahora el gobernador.

Pero no es el único exgobernador o gobernador en funciones que está en la mira de la justicia. Se asegura que el de Michoacán, Silvano Aureoles, ya anda huyendo porque su sucesor, Alfredo Ramírez, lo acusa de rentar helicópteros a precios inflados y el desvío de más de 4 mil 500 millones de pesos del Insabi para comprarle medicinas a empresas del priista tabasqueño Roberto Madrazo, muchas de las cuales no se entregaron.

Al gobernador panista de Tamaulipas le quedan solo unos cuantos meses para saber si será aprehendido en cuanto salga del gobierno, porque fue desaforado por enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero y presuntos nexos con el narcotráfico, pero anda amparado.

En lo más candente de la confrontación llegó a parapetarse en palacio de gobierno, rodeado con tanquetas de las policías estatales de élite para no ser aprehendido, pero su destino está prendido con alfileres.

Popurrí. Excelente la noticia que dio ayer el alcalde Gerardo Vargas al ratificar que el gobernador Rubén Rocha ya le transfirió, al pueblo y al gobierno de Ahome, la propiedad y administración del Centro de Usos Múltiples, que estaba convertido en un “elefante blanco” y que ahora se podrá usar para realizar eventos deportivos y culturales masivos. Que se reacondicione y se abran las puertas a la gente.

UAS. Preocupante la situación financiera en la que se encuentra la UAS, con un adeudo de más de 2 mil millones de pesos de descuentos del ISR que administraciones anteriores hicieron a los trabajadores y no los reportaron al SAT. Para conjurar la amenaza de embargo, el gobernador Rubén Rocha sale a dar la cara y a poner el pecho, pero la deuda se antoja impagable.

VIOLENCIA. De lleno se metieron las fuerzas federales a combatir a los capos: después de la detención y extradición de “El Huevo”, en Nuevo Laredo, ayer se suscitó un enfrentamiento en Guasave y se aseguraba que había caído un capo regional.

