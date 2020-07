Cecilia Covarrubias podría ir por la alcaldía de Ahome

La diputada Covarrubias va por la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome, nada más que otros quieren a Mingo Vázquez

¿Ahora sí? Los morenistas y algunos de la sociedad ahomense ya “le agarraron la pichada” al alcalde Guillermo “Billy” Chapman de que no se le cae de la boca el presidente Andrés Manuel López Obrador y los principios de la Cuarta Transformación. En cada una de sus escasas y repentinas apariciones públicas, ya que no las agenda, Chapman empezó a mencionar en sus mensajes a López Obrador cuando ni lo pelaba. Es más, lo desdeñaba al grado de que afirmaba que él ganó las elecciones por él y no por López Obrador, por lo que fue sujeto a burlas. Incluso, a la par, ni fue a saludarlo al aeropuerto en su primer gira por Ahome porque, justificó, era domingo y ese día él se lo dedica a la familia, lo que poquito después resultó una mentira. Ahora que anda en aprietos, que se le reducen los días de Gobierno, Chapman se desvive por el presidente. Pero ya se sabe el motivo: la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Arriaga, ya deslizó que algunos personajes políticos locales ligados a Morena han decepcionado y traicionado el proyecto de la 4T. Los morenistas ahomenses aseguran que ese saco le queda a la medida a Chapman, quien ya se las olió y sacó su rostro de esos “políticos ladinos”.



En forma. Por cierto, ya hay indicios de que la diputada local Cecilia Covarrubias no va por la candidatura para su reelección, sino para la alcaldía de Ahome. A los actos aislados de apoyo a algunos sectores del municipio para su posicionamiento, dicen que Covarrubias ya anda conformando su equipo para entrar en forma en la lucha por esa posición. Según algunos, cree dar con el perfil que necesita Morena, pero sobre todo que le paguen sus servicios por el papel entreguista al grupo de diputados locales morenistas que controlan el Congreso del Estado alineados al proyecto del senador Rubén Rocha Moya.



Cobro de factura. El problema es que en el interior de Morena la diputada Covarrubias no las tiene todas consigo porque ven con mejores ojos a Domingo “Mingo” Vázquez, que arroparían tras ser la propuesta del Partido del Trabajo con el que irán en alianza. Dicen que a Covarrubias le van a cobrar la factura por el apoyo que le dio al alcalde Chapman cuando pugnaban por su caída para salvar al partido del desprestigio en que lo metió.



Sin credibilidad. Aun cuando tenga razón, en estos momentos nadie cree en lo que dice el director general de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, Rael Rivera, de que no hay sobreprecio en la obra de construcción del módulo de baños en el Cerro de la Memoria, como lo sospechan muchos, entre ellos el presidente del PAN, Ariel Aguilar, quien solicitó a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, una auditoría en el caso. Se habla que Rivera está recabando la documentación para remitirla a la síndica, que ya se los pidió por oficio. Nada más que algunos le recomiendan a ella que profundice en la investigación, porque ya se sabe que se corre el riesgo de que maquillen y manipulen el gasto documentalmente.



En el partido. La dirigencia priista de Ahome sigue “coqueteando” con los ciudadanos para levantar sus bonos de cara al proceso electoral de 2021. El problema del coronavirus no los congeló con todos los riesgos, como le pasó al presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, que se contagió. Los líderes priistas en Ahome, Dulce María Ruiz y César Emiliano Gerardo, están organizando un servicio de sanitización vehicular de forma gratuita. Será mañana de 10:00 a las 12:00 horas en el edificio del partido. De que le buscan ganar adeptos, le buscan. Algunos dicen que eso les va a beneficiar a los que lleguen como candidatos a los puestos de elección que van a estar en disputa el próximo año. Ni más ni menos.