Celebración en medio de los escándalos

Quienes creían que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no iba a responder los señalamientos del coordinador de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, se equivocaron. “Está confundido”, le reviró Vargas Landeros. En su visita a la ciudad, Torres Félix lo acusó de que tenía abandonadas a las familias y no resolvía los problemas de fondo en Ahome porque andaba en campaña por el Senado. Vargas Landeros señaló que lo que está haciendo es cumplir con las promesas que hizo para resolver los problemas de los ahomenses y eso no es andar en campaña. Pero, para acabar luego, dijo que la voz de la gente es la que vale, la que está viendo cómo se están resolviendo sus problemas. Y no faltó quien hizo referencia a las encuestas en la que Vargas es uno de los alcaldes del país mejor evaluado.

SEA POR LO QUE SEA, el regidor Carlos Roberto Valle Saracho no estuvo ayer en el acto de celebración del Día del Policía, que fue presidido por Vargas Landeros. A muchos les extrañó su ausencia porque se “pavonea” que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo, pero a otros no tanto porque ya sería el colmo que asistiera con tanto problema que ha salido a relucir en esa área por su protagonismo. Algunos vieron eso como una señal de que “lo enfriaron” porque nadie dio razón de él. Lo que sí es que el Día del Policía se celebró en medio de los escándalos. Pero siempre Vargas Landeros anunció un 10 % de aumento salarial.

SE HABLA QUE el secretario de la comuna, Genaro García Castro, le respondió a la dirigencia estatal del PAS. García Castro en sí no reconoce a Salmerón porque necesita tener la carta de renuncia de esa posición de Valle Saracho. Esto no embona con lo que asegura la regidora del PAS, Marysol Morales, de que el reglamento señala que el nombramiento del coordinador es por acuerdo de los regidores de la bancada, y como no hay eso pues no reconoce a Ramón Salmerón, nombrado por el presidente estatal del PAS, Antonio Corrales.

CON LAS GANAS se quedó Eduardo “Eddy” Castillo de ser el nuevo director del Instituto Municipal de la Juventud en Ahome en sustitución de Rodolfo Ramos. Castillo quiso aprovechar la coyuntura del problema interno en el PAS para desbarrancar a Ramos, pero este y quien le calentó la cabeza se llevaron un fiasco. El alcalde no accedió a lo evidente. Premeditado o no, los jóvenes, quienes pidieron la cabeza de Ramos, estaban en la “línea de la grilla”. Si Vargas Landeros hubiera cedido a eso, mandaría la señal de rompimiento con el PAS, que es lo que quieren algunos. Vargas Landeros iba a perder lo más por lo menos. Ahorita no se puede dar ese lujo.

POR UN PELITO DE RANA se le escapó el síndico de San Blas, Jesús Uriarte Ramírez, al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, quien, dicen, estuvo tentado a destituirlo tras correr a varios en esa sindicatura. Y sí lo puede hacer aunque Uriarte Ramírez haya sido electo por plebiscito. Ya el síndico se puso en su papel: a la defensiva y a la ofensiva. Con decir que hasta de irresponsable acusó al alcalde.