Cenecistas sinaloenses van a Durango

No son pocos los cenecistas sinaloenses que salieron ayer a Durango para participar en el Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina que se realizará hoy, sábado y domingo. Lo que sea de cada quien hubo interés en ir a ese evento porque hasta pidieron ampliación de delegados efectivos de la entidad, los cuales eran 10 en un principio. Es más, de cada comité municipal campesino salieron otros tantos. Estos van por su cuenta con la etiqueta de delegados fraternos. Van para cerrar filas en torno a la organización y el liderazgo de Miguel Ángel López Miranda. Algunos no llevaban muy claro si al evento que va a ser presidido por el presidente nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, va a estar o no el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El sector, aunque mermado, sigue siendo el pilar del PRI.

Ahora sí que le chillarán los oídos a la secretaria de Pesca de Gobierno del Estado, Flor Emilia Guerra Mena, pero en positivo, por la sorpresa que recibieron los pescadores. Y no es para menos, les han anunciado que a mediados de septiembre comenzará el pago del Bienpesca estatal, un programa con una bolsa de 54 millones pesos del gobierno de Rubén Rocha Moya. Pescadores y empacadoras recibirán el pago de 3 mil 600 pesos. ¡Algo e s algo!

Con todo y que productos como el maíz y el frijol han incrementado sus precios de manera sostenida, las ganancias que esto provoca no llegan a las manos de los productores. El líder de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Echeverría Rivera, estima que únicamente el 15 por ciento del dinero que se mueve por la comercialización de los alimentos regresa a los bolsillos de los productores y el resto se queda entre los distribuidores y acaparadores o llamados intermediarios, lo mismo en los gastos de producción. Así no hay manera de que el sector se desarrolle como debe de ser.

Bien motivados andan los agricultores de Angostura porque la captación de las presas es bastante favorable, ya casi tienen asegurados los volúmenes de riego para el ciclo otoño-invierno del año en curso. Andrés Urías, presidente del Módulo de Riego 74-1, apenas hace unas semanas emitió un regaño a los agricultores porque se excedieron con las hectáreas sembradas y por poco se quedaban sin agua para sacar adelante la siembra. Por fortuna, el panorama ya cambió en forma favorable. Sin embargo, no descartan la idea de aplicar medidas extremas para imponer el respeto a los planes de riego con el fin de no andar con el Jesús en la boca al final del desarrollo de los cultivos por falta de agua.

El coordinador del Comité de Seguridad para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, adherida a Coepris, René Sánchez Mendoza, solicitó a productores agrícolas que no subestimen los riesgos que implica el utilizar el amoniaco, pues solo en la zona centro-norte del estado van 77 accidentes por esa causa desde 1993 a la fecha. Por ello se están organizando foros para prevenir ese tipo de incidentes, ya que normalmente cuando suceden, se pone a terceros en riesgo solo por no informarse de cómo se debe de manejar el amoniaco. Hay que evitar intoxicaciones.