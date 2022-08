Centro de medicamentos en stand by

Luego de que en noviembre del año pasado el gobierno estatal anunció con bombo y platillos que en el municipio de Guasave se construiría un Centro Nacional de Distribución de Medicamentos en la Zona Industrial de El Burrión, lo que sin duda representaría una fuente de empleos importante para la región, además de que se combatiría con ello el desabasto de fármacos no solo aquí sino también en las entidades de Chihuahua, Durango, Sonora y las dos Baja Californias, pues hasta la fecha no se sabe nada de ese proyecto, amén de que se había dicho que para el mes de octubre ya estaría funcionando, lo cual ya resulta imposible. El diputado federal morenista, Casimiro Zamora Valdez, aseguró que esa inversión no se le ha ido a Guasave, solo habrá un ajuste en las fechas, por lo que el mes que entra se estará dando a conocer cuándo se estarían empezando los trabajos, que bien podría ser en octubre, pero lo mejor será esperar, pues de lo que se trata es de que el proyecto llegue, independientemente de cuánto tiempo más se vayan en arrancar con su construcción.

A pesar de que esta administración solo estuvo los últimos dos meses del 2021, la Auditoría Superior del Estado está aún a la espera de que les resuelvan algunas observaciones que les hicieron, y una de ellas es que las despensas del DIF que recibieron no las han pagado y todo indica que tampoco las entregaron, por lo que tendrán que explicar esa situación. También les llamaron la atención por pagarle 2 millones de pesos a la empresa Java, a la cual no se le quiso pagar en el trienio anterior debido a que traía algunos pendientes que no entregó, referente al plan de remuneraciones, destacando que en esta firma hay un socio que es hijo de un funcionario de esta administración, por lo que la ASE está indagando al respecto.

Luego de observar cómo cientos de guasavenses acudieron el pasado viernes a la jornada que organizó el Servicio Nacional del Empleo para ofertar más de 200 vacantes que ofrecían 21 empresas locales, quedó de manifiesto que las oportunidades de trabajo en el municipio están más raquíticas que nunca, por lo que urge que se vea la gestión de la Dirección de Desarrollo Económico para atraer firmas que generen empleos formales. El caso de los profesionistas está todavía más complicado, ya que ahí las posibilidades de emplearse son todavía más remotas, de ahí el hecho que la ‘fuga de cerebros’ no cese, pues para muchos la única forma de tener un trabajo acorde a lo que estudió, es irse a otra ciudad, estado o país, y aunque no haya sido parte de sus planes dejar su pueblo natal, la necesidad no les deja otra salida.

Los ganaderos de la región que se dedican a la ordeña están esperando que autoridades volteen a verlos y los apoyen con contenedores para almacenar la leche, ya que ellos suelen industrializar ese producto al transformarlo en quesos, asaderas o requesón para venderlos y llevar el sustento a sus hogares, pero como no todos los agremiados se dedican a eso están haciendo un censo para que la ayuda le llegue solo a quienes sí la requieren.