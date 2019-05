Cercanía con la gente, factor para que Quirino esté consolidado

La clave de Quirino. Nos lo reiteró en corto. Y lo comentó nacionalmente en el programa radiofónico que conduce el periodista Pepe Cárdenas. La clave por la cual el gobernador Quirino Ordaz Coppel está colocado en el primer lugar de aceptación es por su cercanía con la gente. Las encuestas que mes por mes realizan las empresas especializadas para conocer cómo andan los 32 gobernadores del país, muestran una tendencia clara a fortalecer la imagen del gobernador de Sinaloa. Y es que Quirino, desde antes de asumir la gubernatura, entendió perfectamente lo que el ciudadano común quiere y espera de su gobernante. Nada de bluff. Ser sencillo y hablar directo.

No prometer lo que no puedas cumplir. Dejar la comodidad de las oficinas con aire acondicionado para acudir hasta donde está la gente. Escucharla y percibir su sentir. Con la opinión que recibe del ciudadano común, valora muchas de las acciones que ha emprendido su gobierno. Comparado nacionalmente con el resto de los gobernadores, Quirino ha dado resultados. No hay cabida para la verborrea y “coco wash”, que a la larga cobra factura. La fortaleza de Quirino lo ha llevado a pesar con su opinión ante los gobernadores priistas del país. Y en Sinaloa, los servidores públicos que emergieron de Morena ya entendieron que además de tener un gobernador bien posicionado, ha logrado amalgamar una relación de respeto y trabajo con el presidente López Obrador.

¿Realmente cayó la mal llamada Reforma Educativa? Sorprende la rapidez con la que la Cámara de Diputados y posteriormente la de Senadores aprobaron la Reforma Educativa. En ambas cámaras, las bancadas del PAN votaron en contra. Anoche, el coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, festejó al lado del senador sinaloense Rubén Rocha Moya la “caída” de lo que calificó “la mal llamada Reforma Educativa”. Habría que revisar las letras chiquitas de esa reforma. De entrada, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, mintió cuando prometió apenas arrancó el año, que “no quedaría ni un punto. Ninguna coma” de la Reforma de Peña Nieto. Y no fue así. Más del 50 por ciento de esa reforma continúa, afirmó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI. Lo raro, muy raro, es que los maestros de la CNTE no aparecieron en San Lázaro. Y los “mariachis (perdón, los maestros del CNTE) callaron. Pronto se sabrá por qué. Y si hubo arreglos en lo oscurito para favorecer a la CNTE o al resurgimiento de la nunca suficientemente criticada Elba Esther Gordillo. Al tiempo.

¿Negocio? Un nuevo tema que pudiera ordenar investigar la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, es si están aprovechando la Coordinación de Protección Civil para beneficio de una empresa en particular. En Protección Civil está Eloy Ruiz, hijo del diputado federal de Morena, Maximiliano Ruiz. Pero ese no es el tema. Hay una empresa de nombre EISH (Asesoría Integral en Seguridad e Higiene), de la cual o es propietario o socio el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz. Quien se ostenta como gerente lo nombraron comandante de Bomberos. Entonces, desde Protección Civil se pueden estar orientando a empresas con observaciones para contratar a AISH. Si realmente esto está sucediendo, muy pronto se sabrá. No hay secreto que se guarde cuando intervienen más de dos personas en un negocio. Más como este.