Cerveza con DiMaggio, Ruth, Gehrig y Mariano

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Solo hay dos clases de personas en este mundo, los mexicanos y quienes desean ser mexicanos”… Pedro “El Mago” Septién.-La pregunta de la semana…: Segunda entrada del noveno inning, hombre en tercera base, quien significa la carrera de la victoria, hay seña de squeeze play, por lo que el corredor sale hacia home y el bateador se dispone a tocar la bola, pero es interferido por el catcher, quien recibe la pelota y toca al corredor mucho antes de pisar el home. ¿Es out el corredor, qué ocurre con el bateador?La respuesta…: El bateador va a primera por la interferencia, el corredor anota en carrera, la pelota queda muerta y gana el juego el home club.Ronald es el hombre.- Las predicciones coinciden en que el outfielder Ronald Acuña (Bravos), no obstante haber sido enviado a las Menores, será un estallido entre los novatos de la temporada. Creen que llegará a Atlanta, muy tarde, después del Juego de Estrellas.Gleyber a figurar.- Otro novato a figurar con toda la furia del figureo, es Gleyber Torres (Yankees), infielder, quien también comenzará en las Menores. Es el novato de mayor valor en la organización de los Yankees.La dominicanada.- Los dominicanos tienen rutilantes promesas, como el outfielder de los Nationals, Víctor Robles, a quien subieron desde doble A al equipo grande en septiembre pasado y estuvo en el roster de la postemporada… El estelar catcher Francisco Mejía (Indios), calificado por los scouts como “uno de los mejores bateadores”… El outfielder Eloy Jiménez (Medias Blancas), y Franchy Cordero, shortstp y outfielder de los Padres, líder de las Menores con 18 triples, además 31 dobles, 17 jonrones.Y de Borinquen.- Son tremendos novatos: Fernando Romero (Twins) pitcher derecho, y Víctor Caratini, catcher de los Cachorros.“El médico me dijo que solo me permitía un trago diario. Esta noche, según promedio, me pondré al día hasta el 31 de julio”… Trapichito.-¡Sírvame una Babe Ruth bien fría!.- Los Yankees venderán cerveza en Yankee Stadium, con fotos en latas y vasos de sus estelares del pasado, como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Phil Rizzuto, Mariano Rivera. Pero no podrán utilizar las imágenes de Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Gary Sánchez o Luis Severino, que era lo programado en un principio, pero Major League Baseball les advirtió que está prohibido usar fotos de peloteros “activos” en propaganda de licores. Nada dice la disposición de los retirados.“La diferencia entre un mentiroso y un publicista es que al publicista le pagan por eso”… Joey Adams.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.