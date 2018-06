Chamba pa’ tránsitos en la capirucha

¡Más tránsitos! Con estas lluvias quien necesita ayuda es el director de Tránsito de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, quien tiene que salir a ayudar en el tráfico que se genera por los encharcamientos e inundaciones, así como el incremento de los accidentes viales. Urgen más tránsitos que apoyen a la corporación. Interesados pueden comunicarse al teléfono con el ‘chaca’ de los agentes viales, Pánfilo Díaz, al 01 (667) 758 7000.



> Urge una limpia

Se solicitan unos brujos que sepan hacer unas buenas limpias para que vayan al edificio de la Canaco en Angostura a aventarse un ‘jale’ de estos, pues pareciera que es lo que necesita en lugar de una rehabilitación, ya que por mucho tiempo hubo broncas ahí por la desunión de los miembros. Ahora es el edificio que está en pésimas condiciones y no es apto para ser ocupado.

Si te interesa o sabes de alguien que haga una buena limpia, márcale al ‘chaca’ de la Canaco, Francisco Carranco, al 01 (697) 734 00 47.



> Calzado contra el agua

Si te dedicas a la distribución de calzado de lluvia, el Ayuntamiento de Guasave tiene para ti la oportunidad de hacer tu agosto en pleno junio, y es que con el montón de calles inundadas y enlodadas, la raza está pidiendo solución y como no hay lana para invertir en las mejoras, se busca apaciguar las quejas regalando este tipo de calzado y así la gente pueda ir y venir sin ensuciarse. Si te interesa, échale la llamada al meritito alcalde, Víctor Manuel Espinoza, al teléfono 01 (687) 871 87 87.



> Calorón en kínder

Alumnos del jardín de niños Gabriela Mistral, en Mazatlán, se quejaron con sus padres del calorón que hace en sus aulas, y estos a su vez organizaron una manifestación en la escuela para que las autoridades educativas volteen a verlos y les solucionen el problema. Las madres de familia señalaron que desde 2010 tienen problemas con la subestación que truena dos veces por año debido al sobrecalentamiento. Por ello buscan al secretario de la Sepyc en el estado, Enrique Villa Rivera, para que tome conocimiento del problema que existe en las escuelas del puerto. También pueden ubicarlo al teléfono 01 (669) 195 9112.



> Lanchas al por mayor

Urgen flotadores y una que otra lancha pa’ la raza del municipio de Ahome, puesto que las inundaciones no se hicieron esperar en distintos puntos del municipio y la raza no puede ni salir de sus hogares. Si usted tiene lo solicitado, favor de echarle un fonazo al ‘dire’ general de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Josué Sánchez Ruelas, al (668)8165006.