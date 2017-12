Chamba pa’ polis, contratación inmediata

Quienes se andan poniendo las pilas para mejorar la seguridad del municipio, en especial del sector de Valle Alto, es el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, y el diputado Andrés Félix, quienes en conjunto sumaron esfuerzos para inaugurar la caseta de policías más moderna y con esto reducir los delitos en esa zona. Sin embargo, para poder ser más eficaces y reducir los tiempos de reacción les urge que haya más ciudadanos que quieran chambear como polis. Por lo que los interesados podrán comunicarse a la oficina del alcalde al teléfono 7 58 01 00 para contratación inmediata.Se solicitan urgentemente los servicios de un buen soldador para que se lance a la comunidad de Mazate de los López, en el municipio de Mocorito, pues la raza que vive por aquellos rumbos se queja de que seguido les falta el agua, pues el tanque del poblado está todo amolado, agrietado y tira mucho líquido. Si le haces a la soldadura, échale una llamadita al ‘mero mero’ de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Fernando Nájar López, al 673 735 08 31.Se requiere raza que le entienda a eso de las reglas de vialidad y que necesite una chambita temporal pa’ que se aviente el jale de regular el tráfico que se genera en el centro de Guasave y es que a pesar de que el chaca de Tránsito menciona que se tienen varios agentes al pendiente, parece que no se dan abasto.Si te interesa la chamba échale la llamada al ‘mero mero’ de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono 872 67 00.Se requieren con urgencia tapabocas, botas de hule y perfumes pa’ la raza de Los Mochis, pues con tanto drenaje colapsado por sus calles la gente ya no sabe qué hacer para aguantar los fuertes olores que salen de cada drenaje de la ciudad sin que ninguna autoridad haga algo pa’ solucionar estos problemas. Si usted tiene lo solicitado o sabe dónde se puede conseguir, favor de echarle el fonazo al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, al 812 04 04, pa’ que se ponga las pilas de una vez por todas y sea él mismo quien se los lleve a los mochitenses.Atención, plomeros de Mazatlán, el Ayuntamiento busca con urgencia encontrar a varios para que arreglen una gran fuga de agua que hay en pleno centro de la ciudad. Todos los interesados en la chamba se pueden poner en contacto con el chaca de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Juamapam), José Adalberto Becerra Ruiz, para que les ayuden a tapar el desperfecto, debido a que no encuentran por dónde empezar el trabajito.Para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 669 915 70 00.