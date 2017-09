Chamba pa’ raza que sepa mediar

Se solicita un mediador pa’ la bronca que traen los concesionarios y permisionarios, quienes andan inquietos porque aún no se renuevan las tarjetas inteligentes para el descuento de camiones para los estudiantes. Por esta razón, se les pide a todos aquellos que tengan talento pa’ calmar los ánimos, se presenten con Antonio “Tony” Castañeda, el subsecretario de Gobierno, a quien le corresponde solucionar ese problema. Interesados, favor de llamar al 758 7123.Se solicita una gran cantidad de banderitas rojas de buen tamaño, pa’ que se vean desde lejos, con el fin de colocarlas en los diferentes baches que hay en las calles de la cabecera municipal de Angostura, pues la raza ya no halla cómo sacarles la vuelta, ya que evitan uno y caen en otro, por lo que si hay algo que les señale dónde están hay menos chance de un trancazo. Si sabes dónde conseguir las banderitas al mayoreo, échale una llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al 697 734 00 40.Urgen unos buenos chalanes pa’ la raza de La Florida, porque sus calles están muy desbaratadas y es muy difícil transitar por el lugar en tiempos de lluvias. También les urgen unos buenos doctores para esta comunidad, ya que no cuentan con servicio médico cercano. Si le interesa la chamba de chalán, favor de echarle la llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al 01(668) 816 5006, y si le sabe a la medicina, favor de llamarle al ‘dire’ de Salud Municipal, Héctor Adrián Hubbard Beltrán, al 01 (668) 818 3675.¿El estrés te está jugando una mala pasada y no sabes qué hacer para tranquilizarte? El departamento de Obras y Servicios Públicos en Guasave te tiene una buena solución, y aparte, te echarás una lanita a la bolsa; solo tienes que dedicar una buena cantidad de tu tiempo en regar las calles que no se encuentran pavimentadas pa’ aplacar la tierra. Se te darán las herramientas necesarias pa’ cumplir tu chamba, así que si te interesa, lánzate directamente con Francisco Miguel Retamoza, ‘chaca’ del departamento, o échale la llamada al 871 87 09.Si tienes máquinas pesadas que sirvan para reparar caminos en mal estado, favor de ponerte en contacto con Carlos Martín Flores Quintero, director de Obras Públicas, al 01-694-95 2-04-10, quien necesita que alguien le ayuden a darle una raspadita a los caminos que llevan a los campos pesqueros de Chametla, que desde hace mucho no reciben mantenimiento. Así que, si alguien tiene alguna desocupada, no dude en ponerse en contacto con el funcionario, así no habrá ninguna excusa pa’ que hagan el trabajito.