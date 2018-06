Chamba pa’ supervisar planteles educativos

Atención, raza que le guste la supervisada, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) solicita personal para que acuda a las escuelas y verifique las decenas de quejas de padres de familias de condicionar los documentos de sus hijos por la no cuota. Interesados en la chamba temporal, favor de comunicarse con el chaca de la Sepyc en Sinaloa, Enrique Villa Rivera, al teléfono (667) 7585100.El que de plano se hace de la vista gorda es el ‘dire’ de Servicios Públicos en Guasave, Iván Roberto Gálvez Meza, a quien desde hace meses se le ha solicitado se repare el alumbrado que está por el puente Pepe Chuy Sánchez, mejor conocido como vado, el cual está totalmente a obscuras pero hasta la fecha no se ha hecho ninguna reparación. Por si no se ha dado cuenta y es su camarada, avísele al ‘fon’ (6787) 8725394 que parece boca de lobos.Los habitantes de la comunidad de El Valle, Mocorito, están a punto de poner un santo de cabeza, pues nomás se las han llevado largas con la construcción de la carretera, la cual tiene varias administraciones de que se construye y que siempre no; sin embargo, ¿dónde quedó el recurso que se bajó para ese proyecto? ¿Y el puente lo van a dejar que se lo lleve el agua? Más vale echar un fonazo a la Secretaría de Obras Públicas en el estado al (667) 71433126 con Osbaldo López Angulo para que aclaren el caso y se busquen otras opciones porque el agua va a echar a perder varios miles de pesos.Apenas se han dado una escasas lluvias en Mazatlán y ya se ha prendido la alerta en algunas colonias céntricas como el Infonavit Playas. Así que ya es tiempo de ponerse a limpiar los patios. Si en su colonia hay nubes de moscos, no estaría mal que empezara a solicitar la fumigación de las calles del puerto. Para ello puede llamar al 01 669 136 0269 con el coordinador de Vectores y Zoonosis, Víctor Arredondo.Urgen tapabocas y personas que le sepan a eso de reciclar la basura porque en diferentes partes del municipio la raza se queja de que PASA nomás no pasa y dejan por días o semanas la basura que nadie se lleva, lo que ocasiona malos olores y molestias a los vecinos. Si usted le sabe a la chamba, échele el fonazo al ‘dire’ de Servicios Públicos del Municipio de Ahome, Mario Monreal Loera, al (668) 8164009, pa’ que lo contrate de volada y se ponga a chambear de inmediato.