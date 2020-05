Chapman rechaza convocar a sesión de Cabildo

Que no. Contra lo que se esperaba, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le contestó rápido a los regidores y la síndica procuradora que le pidieron por escrito que convocara a una sesión para tratar asuntos importantes en el municipio.

En lo que le atinaron muchos es que se iba a negar, lo cual se los comunicó y justificó en que no había condiciones de salud para hacerlo. Sin embargo, la opinión de otros es que eso es mero pretexto para no acceder a la petición de los regidores, incluido del partido que lo llevó al poder, el Partido del Trabajo.

Eso porque ven que Chapman cuando quiere se reúne con sus funcionarios, como ocurrió el miércoles pasado para preparar el plan de reapertura de las actividades económicas en el municipio a partir del 1ro de junio. Si así como se reúne con sus funcionarios podría sesionar con los regidores con todos los protocolos de seguridad, según dicen.

Incluso, se habla que él mismo mandó a sus funcionarios a ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocerlo y que se supiera que está gobernando tras bambalina, contrario a lo que hacen otros alcaldes que dan la cara y se arriesgan por su pueblo.



Incumplimiento. El hecho de que Chapman se niegue a convocar a sesión de Cabildo se corre el riesgo de que se incumpla con la normatividad. Por ejemplo, ya se incumplió entregar la cuenta pública anual y corre la prórroga de 30 días que se vence ahora en mayo, por lo que los regidores están pidiéndole que convoque con todas las medidas de seguridad. Pero no lo va a hacer hasta que él quiera.

Lo que envió fue el informe de la cuenta pública al Congreso del Estado que se lo pidieron en lugar de solicitarle la aprobación de la cuenta pública por Cabildo. No lo hacen bajo el argumento de la Covid-19, condición que usan cuando les conviene para evitar rendir cuentas. El punto de las cuentas públicas es uno de tantos que están pendientes de desahogar en Cabildo.



Unidad. Los líderes y productores del norte de Sinaloa le dieron antier su respaldo a los trigueros del Valle del Carrizo y maiceros del Valle del Fuerte, con quienes marcharon y se manifestaron frente a la casa del dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, para exigirle que les pague la cosecha que le entregaron desde hace un año y de la que ya, dicen los productores, obtuvo un beneficio personal.

Está más que comprobado que a Ramírez no lo van a dejar en paz hasta que les pague, así pretenda intimidarlos como eso de que alguien del interior de su casa les arrojó huevos y botellas de agua, lo que devolvieron. El senador Mario Zamora y el diputado Faustino Hernández estuvieron al lado de los productores le guste o no al empresario que, dicen, sigue poniendo pretextos y mentiras para no pagar.

En esta ocasión, los policías municipales solo estuvieron a la expectativa porque Hernández, líder estatal de la CNC, le pidió a Chapman que los policías no intervinieran y si lo hacían que lo hicieran para respaldar a los productores y no a sinvergüenzas.



El contexto. El presidente estatal del PRI, Jesús Valdés, volvió ayer a Ahome para apoyar a algunos sectores con despensas. Lo hizo en la ciudad acompañado de los líderes del tricolor Dulce María Ruiz y César Gerardo, y más tarde con la exdiputada local, Fernanda Rivera, en la sindicatura de la Villa de Ahome. Valdés vino al municipio cuando el ambiente interno en la lucha por la alcaldía está caliente.



Apetito. Por cierto, los priistas de El Fuerte le tienen una carta a Valdés para denunciar el apetito de poder de Mario Ruiz, delegado especial del partido en ese municipio. Y es que apuntala a la alcaldía a Luis Alberto Lugo, síndico procurador de El Fuerte, cuando este no tiene méritos. Incluso, señalan a Ruiz de también querer hacer diputada a su hija Dulce María Ruiz, líder priista en Ahome.