Chapman debe rendir cuentas

A rendir cuentas. En lo que parece ser su lado flaco, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa emplazó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para que rinda un informe sobre el cumplimiento de la sentencia en su contra que dictó sobre violencia política de género y acoso laboral en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, con quien se la ha llevado de pleito en pleito porque ella no se sometió a sus caprichos de poder. El órgano electoral le dio 24 horas para hacerlo porque Valenzuela Benites interpuso el recurso de inejecución de sentencia. Ya se sabrá si su asesor jurídico Moisés Cadena da con bolas en el caso porque si lo defienden como lo hicieron en el juicio y luego en los recursos tras perderlo, Chapman podría ser sancionado por el órgano electoral. Por lo pronto, Valenzuela Benites los trae de cabeza sin vanagloriarse de títulos, de conocimientos jurídicos, que a veces es más ruido que nueces.



El costo. Algunos ahomenses se agüitaron por el rechazo que la mayoría de diputados de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado hizo de la ratificación del nombramiento de Eva Guerrero, propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel para ser la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Dicen que a una de las que no les gustó nadita esa decisión de los diputados morenistas es a la comisaria municipal del ejido Mochis y catedrática de la UAS en Los Mochis, Cecilia Verdugo, que le había dado el apoyo público a Guerrero para esa responsabilidad. El argumento de los diputados morenistas es que Guerrero no cumple el perfil, pero en realidad el fondo es porque ella tuvo diferencias con una diputada federal morenista. El caso es que todo apunta a que en ese cargo seguirá otro rato más Araceli Tirado.



A lo grande. Dicen que algunos funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome andan con una sonrisa de oreja a oreja con la iniciativa que aprobó ayer el Congreso del Estado sobre la nueva Ley de Obras Públicas. Y es que ya la paramunicipal podrá realizar la obra en forma directa, con lo que se desplaza a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Bueno, se habla que los más contentos son los que van a tomar el control de la paramunicipal una vez que se ejecute el plan de desplazar al gerente general Guillermo Blake tras que Sergio Leyva termine la auditoría que le encargó el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Algunos dicen que todo es plan con maña.



Para no variar. Por adelantado, para que no digan que lo hacen al cuarto para las doce, la Japama anunció que hoy habrá baja presión en toda la ciudad por trabajos en la subestación eléctrica de la planta de la Comisión del Río Fuerte. Será de las 14:00 a las 17:00 horas, es lo que dicen, pero ya muchos hacen changuitos para que se cumpla porque en la paramunicipal están de remate.



Avance. Muy optimista se mostró ayer el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román, tras el anuncio de que el gobierno federal va a respetar el compromiso de que los productores de maíz tengan un ingreso de 4 mil 150 pesos por tonelada. Vega Román adjudica ese logro a la movilización de los productores que hizo que los funcionarios del gobierno de la 4T reconsideraran su postura. Algunos dicen que hasta ver van a creer. Igual consideran los productores de trigo del Valle del Carrizo, a quienes se les ha prometido respetar los acuerdos de que tengan ingresos de 5 mil 790 pesos por tonelada, pero a como están de ariscos solo teniendo el dinero en la bolsa van a quedar tranquilos.