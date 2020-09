Chapman deberá pagar por uso del relleno a PASA

Gancho al hígado. Una verdadera repasada le está pegando la empresa PASA al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. A la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de que le devolviera el relleno sanitario por habérselo confiscado de manera ilegal, ahora se le ordena pagarle el uso, a lo que se negaba. O sea, legalmente PASA ya le dio el uno-dos a Chapman y sus asesores jurídicos, que ya no sienten lo duro sino lo tupido en eso de perder los casos. Por un lado se está acreditando legalmente que el proceso para cambiar de empresa recolectora de basura fue en forma desaseada para favorecer a OP Ecología, lo que se deriva en un costo político. Esto porque Chapman está perdiendo de todas todas con PASA y su compromiso de que el servicio de recolección de la basura iba a mejorar, quedó en el mero discurso. Y dicen que aún falta el golpe demoledor para Chapman en ese tema.



El peor en la historia. Por cierto, aparte de que no gana una, junto con Moisés Cadena, asesor jurídico del alcalde, dicen que al director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez Palomares, le chillaron los oídos por las expresiones de los abogados en contra del alcalde Chapman. En un chat de Whatsapp, en los que está Gutiérrez Palomares, los litigantes desfogaron su inconformidad por la forma de gobernar de Chapman y sus resultados. Incluso, algunos deslizaron la posibilidad de organizarse para elaborar e interponer una demanda de juicio político contra Chapman. Por su responsabilidad o no, le achacan todos los males en el municipio, los cuales no son pocos. No son los únicos indignados, ya que es la generalidad de los sectores de la sociedad ahomense. Ya se ven signos de rebelión, como el grupo de ciudadanos que se manifestaron antier en el bulevar Centenario y Macario Gaxiola, crucero símbolo del atraso en la ciudad y sindicaturas, agudizado en la era chapmista.



En pause. ¿Con quién va a jugar en el 2021 el activista social Luis Felipe Villegas, primer regidor independiente en Ahome? Se dice que está revalorando y valorando algunas cosas tras algunos titubeos. Y es que primero le mostró el apoyo al líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez, quien aspira a la alcaldía. Sin embargo, luego Villegas le puso pause tras ser manejado por el líder estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, como una opción ciudadana, lo que a la vuelta de los días se ve difícil que salga adelante. El grupo de exfuncionarios chapmistas, con lo que tiene química, le había seguido el rollo, pero las condiciones los hizo tomar una decisión: regresaron con “Mingo” Vázquez. ¿Lo hará también Villegas?



Perfil. Algunos priistas de El Fuerte están planteando al presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, que analice el perfil del exregidor José Luis Lachica para la definición de la candidatura a la alcaldía de El Fuerte. Eso tras que Valdés reveló que en octubre inicia con ese proceso. En realidad, los priistas quieren ponerle una cuña a la alcaldesa Nubia Ramos que va a proponer a los suyos. El líder estatal del PRI o quien vaya a decidir con la propuesta de Lachica se les pone más difícil porque el samblaseño tiene base que lo respalda. Incluso, se habla que este va a aparecer en las boletas electorales con el PRI o sin el PRI. Esto último está de moda.



Por pasos. El que agarró vuelo es el empresario transportista Vicente Pico que, dicen, sigue recorriendo las comunidades para consultar al pueblo si respalda o no sus aspiraciones por la alcaldía de El Fuerte. Se habla que todos le dicen que sí, por eso no son en balde los ataques que empezó a recibir. El detalle es que no ha resuelto sobre el partido que lo respaldaría, aunque dicen que esta es otra etapa.