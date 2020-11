Chapman fue ignorado en la reunión con indígenas

Encontronazo. Dicen que el que amaneció ayer como pavorreal es el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño, porque califica un triunfo para su movimiento el hecho de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haya estado en una reunión con su gente y llegado a acuerdos como la inminente destitución de Rosario Peñuelas como coordinador de la Comisión para la Atención a las Comunidades Indígenas en Sinaloa y establecer una mesa de diálogo. Como lo de Librado Bacasegua quedó confuso, Montaño y su gente se están encargando de aclararlo: no están pidiendo que el gobernar lo destituya, sino que no le den ningún apoyo ni le reconozcan algún trámite que pretenda hacer. Y aquí está el problema porque Bacasegua ya organiza a su gente para realizar una movilización en Palacio de Gobierno. No se van a quedar con los brazos cruzados porque en el fondo de la pugna es la lucha por el poder en el sector indígena entre morenistas que apoyan a Montaño, y priistas que respaldan a Bacasegua.



Ignorado. Por cierto, al que le fue mal en la reunión del gobernador Quirino Ordaz Coppel y los líderes indígenas fue al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Fue ignorado y relegado por completo. Los dirigentes indígenas ni se molestaron en mencionarlo ni darle la palabra, lo que lo tuvo incómodo toda la reunión. Como siempre busca el protagonismo y los reflectores, la conducta de los indígenas le pegó en el ego. Lo que pasa es que los gobernadores tradicionales capitaneados por Felipe Montaño dijeron ahí que es “mentiroso y traidor”. No lo expulsaron de la reunión por consideración al gobernador.



Que siempre sí. Los pretensos a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome que no se emocionen tanto con la postura que tuvo la diputada local Cecilia Covarrubias de que le interesaba la reelección. Como lo dijo y lo que dijo se dio por hecho que se descartaba para la alcaldía. Pero no. Su objetivo principal en el 2021 sigue siendo la presidencia municipal, en lo que está “más puesta que un calcetín”. Covarrubias se está encargando de aclarar a muchos el punto. No le carga la viga a los periodistas que consignaron su interés por la reelección, porque sí lo expresó. Lo que le faltó decir es que también le interesaba la alcaldía para lo que está trabajando. Ella reconoce esa omisión en su mensaje. Así, los aspirantes a la alcaldía por Morena siguen teniendo una contrincante de peso.



La sospecha. Si los trabajadores de la Universidad Autónoma Indígena de México no pidieron el préstamo sindical por el que se le está descontando de su salario, entonces ¿quién lo tramitó y firmó por ellos? Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado no solo están pidiendo explicaciones a la administración de la institución educativa dirigida por la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña, sino también están pidiendo la intervención de la nueva líder estatal del sindicato, Teresita Ochoa. Con este caso ella se estaría estrenando. La intervención de Ochoa la están planteando porque el líder local Isaac Valdez no ha mostrado ningún interés en aclarar el caso, lo que ya les causó sospecha. Algunos le dan la razón a los sindicalizados del STASE de “brincarse las trancas”. Es más, algunos hasta están planteando su remoción porque ya se enquistó en ese liderazgo. Tiene años en el liderazgo. Lo señalan como el Fidel Velázquez de la UAIM.



Arrancan. El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen, prácticamente dio “el santiago” a los aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Ahome. Y es que tras su visita a esta ciudad, algunos se empezaron a mover. Sin embargo, dicen que si el PAS va con uno de ellos, es fracaso seguro. Por eso se habla que Cuen tiene un as bajo la manga. Ya se sabrá cuál es...