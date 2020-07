Chapman le huye a la humillación

Dicen que Chapman no estuvo en la sesión de Cabildo para no sufrir la humillación legal y política ante la síndica

Aregañadientes. El refrán popular de “el miedo no anda en burro” le viene “como anillo al dedo” al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman; la tesorera Ana Ayala; al director de Administración, Gilberto Estrada, y a los regidores petistas y panista “paleros”. Como vio que “se le hizo agua el engrudo” tras resistirse a cumplir le sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Chapman convocó a sesión de Cabildo para asignarle a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, un asesor contable, fiscal y administrativo que le había quitado para darle un asesor jurídico que no ocupa y acotado. Se habla que la maniobra de quitarle al asesor contable, fiscal y administrativo fue porque este descubrió irregularidades en el manejo de los recursos. A Chapman y sus funcionarios les era incómodo, pero tuvieron que regresarlo a su puesto. Así, a regañadientes cumplieron uno de los puntos de la sentencia del TEES. Claro, el alcalde no estuvo presente en la sesión para no sufrir en cara propia la humillación de la derrota legal y política ante la síndica.



Paliza. Ganas le sobraron, pero la síndica procuradora Angelina Valenzuela no disfrutó en vivo y en directo la derrota de Chapman, la tesorera Ana Ayala y los regidores petistas y panista. Y es que no estuvo en la sesión porque anda en la Ciudad de México, en donde visitó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Valenzuela está en la misma opinión de muchos ahomenses: al alcalde no le queda de otra más que cumplir con la sentencia, igual a los regidores. De hecho, tras que le ofrecieron una disculpa pública, de los regidores petistas Raymundo Simons y Vicente López no se expresó nada bien porque dicen una cosa y hacen otra. A estos y los de su bancada Ariana Sulaee Castro y Socorro Calderón los acusa de omisos y tolerantes de las irregularidades del alcalde y sus funcionarios. Eso se vio en la sesión en donde quisieron aprobar que la cuenta pública 2019 no pasara primero por la síndica, lo que no pudieron hacer por ser rechazado por la mayoría.



Exhibidos. Por cierto, los regidores petistas y panista, así como el alcalde Chapman, van a quedar exhibidos ante los magistrados del TEES cuando el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo, les remita el acta de la sesión en donde se refleja el sentido de la votación en el punto de la cuenta pública 2019. Sin embargo, se dice que el acta no se le ha entregado a Cota Murillo, quien la pidió certificada para demostrarle al TEES quiénes incumplen y quiénes cumplen con la sentencia. Quizás se la están retardando para ganarle tiempo y tomar acciones para simular que sí lo están haciendo, como la disculpa pública y la reasignación del asesor contable, fiscal y administrativo.



Protagonismo. El alcalde Chapman sigue siendo criticado por fortenses y ahomenses tras ir a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a notificar la deuda por el servicio que presta la Japama a dos comunidades del alteño municipio de la planta Las Isabeles que está instalada en ¡territorio fortense! O sea, cobra, pero no dice nada de que la planta está en terreno de El Fuerte, de donde da servicio a las comunidades del Valle del Carrizo. El regidor priista Raúl Cota califica la acción de Chapman como “protagonismo estéril”, ya que anda de notificador cuando hay personal para ello, y en lugar de ocupar el tiempo en resolver problemas más importantes.



La sombra. Quiérase o no, la irrupción inesperada del empresario transportista Vicente Pico le preocupó a algunos aspirantes a la alcaldía de El Fuerte. Dicen que uno de ellos es el diputado local morenista Gildardo Leyva, quien desde hace tiempo se anda moviendo para la candidatura. El problema para él es que algunos morenistas están con Pico, lo que cambia el escenario. Hay tiro, pues.