Chapman no la libra

Chapman se reunió con los regidores oficialistas, con lo que su argumento de que no hay condiciones para una sesión cae por su propio peso

No la libra. Dicen que con una pésima estrategia, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reapareció en forma pública tras ser vapuleado por los regidores por no dar la cara ante el problema del coronavirus ni rendir cuentas al negarse a convocar a sesión de Cabildo. Las acciones que ha emprendido, en lugar de salvarse del juicio de los ahomenses, su imagen se hunde más porque queda en evidencia que actúa más para demostrar poder y agudizar la confrontación, que velar por la legalidad y transparentar el manejo de los recursos económicos. Chapman regresó al escenario público cuando creyó tener material para devolverle los golpes a los regidores y a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, pero en ese afán él sólo queda exhibido.



Distractor. Cuando el alcalde Chapman reinició sus actividades públicas lo hizo teniendo el micrositio digital en el que da cuenta de lo que se ha hecho y el gasto que han realizado para enfrentar el problema del coronavirus, además de tener el informe del resultado de la auditoría sobre la adquisición de las ambulancias que, según él, no arrojó ninguna irregularidad. En su lógica, les pegaría el uno-dos a los regidores y la síndica procuradora. Además, a los líderes opositores, en particular al del PAN, Ariel Aguilar. Pero su contraofensiva está resultando fallida. En realidad, Chapman con el micrositio no se salva porque de lo que no quiere es rendirle cuentas a los regidores de manera formal al negarse a convocar a sesión de Cabildo para ver ese punto y lo de las cuentas públicas, en la que ya cometieron pifias. Ante la posibilidad de que los regidores sacaran adelante la sesión sin su presencia, ayer Chapman se reunió con los regidores oficialistas del PT y el panista Alfonso Pinto con la intención de desmontar esa posibilidad, de que no se sumaran al regidor priista Raúl Cota, el pasista Fernando Arce y la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Pero está visto que con esta misma acción el argumento de Chapman cae por su propio peso: si dice que no hay condiciones de salubridad por la pandemia Covid-19 para convocar a sesión de Cabildo, al reunirse con una parte de los ediles su proceder lo delata.



Las dudas. En su plan, Chapman ventiló como triunfo el resultado de la auditoría que hizo la ASE de la adquisición de las ambulancias en la que, según él, no se encontró ninguna irregularidad. Eso es lo legal, que algunos consideraron que iba a pasar por las artimañas que usaron incluida la “chamaqueada” que le dieron a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que firmó sin saber qué era lo que firmaba. Pese al resultado, a unos sí les extrañó el dictamen. Al margen de esto, las dudas de la operación quedan. No las borra el resultado sobre todo por lo que le pasó a la síndica procuradora y porque dos horas después del fallo de la licitación las ambulancias estaban en el estacionamiento de Palacio Municipal pintadas y rotuladas para lucimiento del alcalde. Lo legal es una cosa y la realidad parece otra, por lo que los ahomenses no le toman mucho aprecio a Chapman en su celebración.



Doble moral. La exposición pública de Moisés Cadena, asesor jurídico del alcalde Chapman, tras estar de director de Fiscalización del gobernador Javier Duarte, acusando a la o el que escribe esta columna de pseudoperiodistas, provocó que algunos se le fueran a la yugular al presidente municipal. Por ejemplo, el dirigente del PAN, Ariel Aguilar, señala que Chapman tiene doble moral. No le parece que haya contratado a gente que provengan de gobiernos cuestionados. Incluso refiere que se inmola en el santuario de la honestidad, pero por abajo de la silla le meten la mano al erario. Además, hace notar que el caso de Cadena no es el único, sino ahí está el de la superasesora y hoy funcionaria de la Japama, que está siendo cuestionada por un asunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.