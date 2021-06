Chapman no quiere abrirle las dependencias a Vargas Landeros antes del 1 de noviembre

Solo palabras. Primero fue la diputada federal electa de Morena Ana Ayala Leyva la que hizo público la firma de la carta-compromiso de seguir los principios de Morena cuando entre en funciones. Ahora fue la diputada local Cecilia Covarrubias, que a la vez es diputada electa. Una y otra mostraron en las redes sociales el documento. Si los ahomenses no conocieran el ejercicio que hizo Ayala Leyva como tesorera y Covarrubias como legisladora, algunos dicen que se lo creerían con los ojos cerrados. Y es que hacen todo lo contrario. Algunos sólo citan que Ayala Leyva está sentenciada por violencia política en razón de género y, no solo eso, le mintió al INE en este tema. Ya lo que digan sale sobrando.

De nivel. José Jaime Montes Salas, delegado de los Programas Ferderales Integrales en Sinaloa, presumió ayer una reunión que tuvo con todos sus pares en los diferentes estados de la República, en la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México. En su mensaje, Montes Salas, quien está más asentado en el cargo, dice que el encuentro fue para acordar y coordinar más acciones en beneficio de los mexicanos.

En realidad, algunos aseguran que lo que ellos hagan o dejen de hacer se va a reflejar en el resultado electoral en las próximas elecciones, como acaba de ocurrir el pasado 6 de junio, en el que Morena arrasó en Sinaloa. De hecho, se habla que Montes Salas jugó su papel en los comicios del pasado 6 de junio. Calladito, calladito, pero hizo su tarea, según sus cercanos.

Dicho y hecho. Nada bien cayó en Palacio Municipal que los síndicos municipales se hayan reunido con el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Y es que es una señal de que el secretario Moisés Cadena perdió el control de ellos. Además, la molestia mayor es que van en contra de la línea del alcalde Guillermo Billy Chapman, quien no quiere reunirse ni quiere abrirle las dependencias a Vargas Landeros antes del 1 de noviembre. Algunos señalan que esa fecha no le cuadra. Uno, porque la ley determina otra cosa y porque para el 1 de septiembre él ya no va a mandar en la comuna porque se supone que se va como diputado federal pluri. Ya se sabrá.

Pan y circo. Así como muchos, el presidente de la Canacintra, Héctor Ibarra, no le encuentra sentido a la consulta que el 1 de agosto se va a realizar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar o no a los expresidentes de la República. La opinión de la mayoría es que esto es para darle pan y circo a los mexicanos, entre ellos a los ahomenses. No habría ningún problema si es que no se fuera a gastar un dineral que bien podría usarse para resolver alguno de los problemas que hay en algún estado o municipio del país.

El argumento que nadie ha podido combatir es que no se necesita una consulta para castigar o no algún delito. La responsabilidad del presidente o sus colaboradores es denunciar ante el Ministerio Público si se detecta alguna irregularidad. Aunque eso no va a pasar en la votación, la pregunta que está en el aire es ¿y qué tal si la gente vota porque no se les denuncie y que alguno de los expresidentes haya cometido algún delito?

Hundido. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo Luis Miguel Torres, presidente del PRI en El Fuerte, en la derrota por la alcaldía de Maribel Vega Quintero? Unos son severos y otros considerados, pero coinciden en que la tuvo porque fue un administrador y no un líder. Dicen los que saben que ese fue su papel que le asignó la alcaldesa Nubia Ramos, quien determinaba qué hacer en el PRI. Y así les fue. Algunos priistas excluidos ya ni ánimo tienen de pedirle cuentas a Torres o exigirle que renuncie porque no ven ninguna posibilidad que el tricolor se levante. Les salió el augurio que Nubia Ramos le daría la última palada.

