Chapman no sale en apoyo de los ahomenses pero sí a otros municipios

Candil de la calle. Con la novedad de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no sale de su casa para ir en apoyo de los pobladores del municipio luego de la llegada del coronavirus, pero sí tiene el ánimo de irse a las comunidades de Sinaloa municipio para respaldar a las personas de las comunidades de ese territorio. Este fin de semana se enfundó la camiseta del grupo Verdadera Integración Ciudadana para ir a las comunidades serranas, entre ellas Mazocari. La sigla de la diezmada organización civil fue usada por algunos cuantos para su proyección personal y política, aprovechando la emergencia sanitaria. Dicen que el extesorero Jaime Beltrán, entre otros de los fundadores, cuestionan que utilicen la organización con fines políticos futuristas bajo el cuento de llevar apoyo social. Sin embargo, con mascarada o no, otros le dan crédito a esa acción social, pero censuran al alcalde y a los usufructuarios del grupo VIC que se vayan a otros municipios, cuando en Ahome hay personas que requieren alimentos para subsistir. Ese es el detalle.



De repente. Dicen que al final de cuentas, el líder de los electricistas Domingo “Mingo” Vázquez no lo desplumaron quienes lo “chotearon” bajo el argumento de que no se inconformó por el aumento de las tarifas del servicio de energía eléctrica. En lugar de dañarlo en su aspiración por la alcaldía de Ahome, lo revivieron, así algunos se jacten de que le afectaron su imagen porque juran y perjuran de que lo pusieron mal con los usuarios de origen popular. El efecto fue contrario porque “Mingo” Vázquez recibió los reflectores en momento en que se ha conducido con un perfil bajo desde que entró en vigencia la emergencia sanitaria. Más bien se dio la percepción de que a Vázquez lo atacan por el riesgo de que algunos de los partidos lo adopte como candidato a la alcaldía de Ahome. Cuando menos eso sostienen quienes lo respaldan en sus aspiraciones.



Requisito. Las versiones de que el exsocio del Ingenio Los Mochis Luis Puente podría ser el candidato del Partido Sinaloense a la alcaldía de Ahome, incluso en una alianza con el Partido Acción Nacional, le quitó el sueño a más de uno en el partido en donde los chicarrones nomás truenan de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Para desafortuna de quienes en cada proceso electoral quieren ser candidatos, muchos que tienen voz en el PAS ven con buenos ojos la alternativa de Puente. En principio, se habla que tiene lo que se necesita para una campaña: dinero.



Facilidades. No le quedó de otra al gobierno estatal más que de ampliar el plazo de pago de los trámites vehiculares, ya que muchos propietarios de unidades no lo han hecho tras declararse la emergencia sanitaria por el coronavirus. Incluso, en las sindicaturas las puertas de las oficinas de Recaudación de Rentas están cerradas porque el personal sindicalizado tomó la decisión de no acudir como medida preventiva contra el virus. Además, muchos no tienen los recursos ante las medidas restrictivas en las actividades económicas que se implementaron. Este es el tercer mes de prórroga y a como están las cosas se puede dar otros meses más.



El fogueo. Con la intención o no de irle forjando una imagen para el 2021, dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, le dejó el campo abierto al secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea. Es lo que algunos conocen como el fogueo previo a la definición sucesoria en el alteño municipio. Como nunca, Vea tiene una exposición pública cubriendo el vacío que deja Ramos, que se cuida por el problema del coronavirus. Eso ya levantó más en firme la suspicacia de que será el alfil de la alcaldesa para la candidatura priista a la alcaldía, lo que no es nuevo, pero por lo que se está viendo ya toma forma. Es el tiempo.