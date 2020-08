Chapman podría darle oxígeno a OP Ecología

Chapman podría salvarle el negocio millonario a OP Ecología si saca el acuerdo de prorrogar el plazo para que cumpla con el contrato

Amodo. Con un dictamen a modo acordado por la mayoría de los regidores de la Comisión de Hacienda, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, podría darle oxígeno hoy a la empresa OP Ecología para el servicio de recolección de la basura en lugar de PASA. Como la empresa no cumple con uno de los requisitos después de ocho años de la licitación, con base en la opinión del área jurídica, entretejida para cuadrar todo para “apoyarla”, los regidores petistas Ariana Sulaee Castro Bojórquez, Raymundo Simons Cázarez, Héctor Vicente López Fuentes y el panista Alfonso Pinto Galicia acordaron proponer una prórroga no mayor de 365 días para que resuelva lo que le falta del contrato: lograr la Manifestación de Impacto Ambiental para construir el rellenio sanitario. Y es que los 118 días que le restan para que venza el plazo del contrato no le dan para hacerlo. La propia empresa, con los nuevos dueños, César Augusto Guevara Germán y Jorge Eduardo Germán Cruz, lo reconocen y piden la prórroga. Se habla que es la manita que les va a echar Chapman. Casi nada. Está por “salvarles” el millonario negocio.



La carne al asador. Este es el punto clave que Chapman pretende sacar adelante hoy en la sesión extraordinaria de Cabildo. Y tiene prisa por hacerlo. Por alguna razón, de la que ya muchos se imaginan, le quiere ganar tiempo al tiempo con el pretexto de la demora para que la empresa cumpla con el contrato. Esto algunos lo están viendo como una burla porque se antoja que con previo acuerdo la empresa lo acusa de omiso por no respetar y cumplir el contrato. Esto raya en lo absurdo porque quien no ha cumplido con las cláusulas del contrato es la empresa. ¿O por qué está pidiendo una prórroga para cumplir con la condición de la Manifiestación de Impacto Ambiental para construir el relleno sanitario? No lo tiene después de ocho años y tiene el descaro de señalar de que no les permiten cumplir con el servicio de recolección de basura. A nadie le queda duda de que la opinión jurídica y el dictamen de los regidores oficialistas, menos el de la regidora priista Rosa María López, es para resucitar a OP Ecología.



Con toda la intención. Los regidores oficialistas de la Comisión de Hacienda pasaron por alto que la empresa OP Ecología, desde el inicio y hasta hace poco, no tenía nada para prestar el servicio. Para taparle el ojo al macho, ahora presentó un equipo vehicular para garantizar el servicio, pero algunos dudan que con eso les alcance para hacerlo con eficiencia. Además, se observa que la empresa se quedó sin la suspensión definitiva del amparo que tramitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, a lo que el área jurídica desdeñó en su opinión. Incluso, en la suspensión definitiva el juez hace el acotamiento que se le otorga, pero tiene que cumplir con las condiciones del contrato, lo que no ha hecho. Así o más claro el favoritismo a la empresa.



Al descubierto. Al final, el alcalde Chapman va a quedar entrampado en su propio juego. Muchos ahomenses ven por lógica que lance una nueva licitación luego de que se le venza el plazo a OP Ecología de cumplir con el contrato. Es más, él mismo lo planteó, pero a la luz de los hechos se vislumbra que lo hizo para ocultar la verdadera intención de que OP Ecología salve su contrato. En eso están. Y Chapman todavía se atreve a criticar a los de antes.