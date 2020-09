Chapman quiere que PASA se olvide de la deuda

Al cuento. Aun cuando falte a su palabra de respetar la ley, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, parece que sigue amachado a que se haga su voluntad en el tema de la basura. Con la derrota encima tras que tuvo que devolverle el relleno sanitario a PASA que confiscó en forma ilegal, Chapman autorizó a sus funcionarios negociar con esta empresa el pago del uso del relleno para seguir complaciendo a OP Ecología de que tire ahí la basura sin hacerse cargo del costo. Sin embargo, quiere que PASA firme un contrato que tenga vigencia a partir de que le regresó el relleno por orden de un juez de distrito. Y nada más. Es decir, el alcalde quiere que PASA se olvide de la deuda de 35 millones que se les debe por el servicio de recolección de la basura y otro tanto por el uso del relleno sanitario. Como era obvio, los funcionarios de PASA mandaron por un tubo a los comisionados del alcalde, que todo le salió mal por hacer las cosas a su manera. Hasta que PASA impida la entrada al relleno a OP y el municipio se inunde de basura, va a quedar a gusto Chapman. Qué ganas de generar problemas.



Con la promesa. El grupo morenista de productores de trigo del Valle del Carrizo levantaron la toma de la caseta de San Miguel como llegaron: con las manos vacías. Pese a que dijeron que la toma sería permanente hasta que les resolvieran el problema de pago de sus cosechas por parte de Multigranos, se fueron al día siguiente y otra vez con la promesa de que en una semana les darán respuesta. Ya hay versiones de que a estos los mueve el coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes, para hacer quedar mal a los de la mesa de negociación para el fideicomiso, de la que lo excluyeron por favorecer al dueño de Multigranos, Carlos Ramírez.



Alboroto. Los ruelistas, los tarinistas y los xochihuistas agarraron aire con el resultado de la encuesta de una empresa nacional sobre las preferencias electorales a la alcaldía de Ahome. Y es que a estas alturas no es menor el hecho de que, según este sondeo, el exalcalde y actual director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, encabece las preferencias en el PRI, como el otro exalcalde Zenén Xóchihua Enciso en el PAN. Los seguidores de Ruelas se alzan más porque en estos momentos les saldría adelante a Xóchihua y al alcalde Chapman, de Morena. Pero el que más se alborotó es Lucio Tarín, que si fuera el candidato de Morena ganaría la elección a los priistas y panistas. De inmediato, Tarín activó sus aspiraciones en las redes sociales. Como es lógico, algunos descalificaron esta encuesta, sobre todo los que quieren la alcaldía y no aparecen en ella.



El encuentro. El que no deja de moverse es el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, quien aspira a la alcaldía de Ahome. Tras estar con el comisionado nacional del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, y haber definido que estaba con la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, ayer subió una foto reunido con el exgobernador Juan S. Millán. En su mensaje en las redes sociales, “Mingo” Vázquez agradeció a Millán su apoyo en la formación como dirigente sindical. Pero algunos no creen que el encuentro solo haya sido para agradecerle eso, sino también para su proyecto de 2021. Esto último fue de cajón. Mientras que se sabe más, esta reunión provocó ruido.



Sacan raja. Como otros, Felipe Montaño le agarró tanto “cariño” a ser gobernador tradicional de Ohuira que no quiere dejar el cargo a Teodoro Castañeda, quien fue electo el domingo pasado. Con engaños, Montaño ganó tiempo para prolongar su periodo que se le venció, pero preparó el terreno para reelegirse en un proceso no muy claro. Sus contras hicieron lo mismo, pero para elegir a Castañeda. Entre más problemas, los líderes indígenas ganan.