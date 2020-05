Chapman rechaza sesión con regidores, pero se reúne con sus principales funcionarios

Chapman rechazó reunirse con los regidores por el coronavirus, pero ayer se reunió en Cabildo con sus principales funcionarios

El cuqueo. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no pierde la oportunidad en exhibir su voluntad de que se hace lo que él quiere y cuando quiera sin darle validez a lo que le razonen los demás. Más ligado al pensamiento único que a alguien responsable y maduro en las tareas institucionales y de respeto del Estado de derecho.

A unas horas de que le negó a los regidores convocar a sesión bajo la justificación de que no había condiciones de salubridad por el coronavirus, se reunió ayer con sus principales funcionarios en el salón de Cabildo para anunciar la puesta en marcha de un micrositio sobre ese problema.

Lo hizo con todos los protocolos de prevención. Y por supuesto que lo hizo público. La escena misma le dio la razón a los regidores y a muchos de la sociedad ahomense de que así como hizo esa reunión puede sesionar con los regidores para cumplir con la ley, sobre todo de las cuentas públicas, pero como ya se le puso que no, pues no, así siga creciendo su imagen de intolerancia. Dicen que lo que no soporta es que los regidores le hayan pedido que convocara si sus chicharrones nomás truenan.



Cabildeo. No va a pasar la semana sin que se sepa qué regidores se “rajaron” en su propósito de sesionar para tratar asuntos importantes para el municipio. Casi la mayoría absoluta firmó el documento de solicitud al alcalde, pero como este se negó ahora tienen la alternativa de sesionar por su cuenta propia, como lo autoriza el reglamento con la ausencia del alcalde.

El regidor priista Raúl Cota, el pasista Fernando Arce y la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, y algunos más están más puestos para realizarla, pero la duda es si jalarán o no los petistas, entre ellos Vicente López Fuentes, que signaron el documento dirigido al alcalde.



Saludo. En una carta con membrete oficial del Ayuntamiento de Ahome, José Moisés Cadena respondió a la referencia que se hizo de él en este espacio sobre su incorporación al gabinete del alcalde Guillermo “Billy” Chapman tras haber estado en el gobierno de Veracruz con el gobernador Javier Duarte.

Cadena se siente orgulloso de haber estado en ese gobierno y aduce que esa referencia que se hizo fue con dolo y para lastimarlo, igual a la interrogante del porqué Chapman lo metió como secretario técnico, según la referencia que se hizo en una conferencia de prensa, aunque la misiva la firma como asesor jurídico.

Rechaza que se le condene en forma arbitraria sólo por haber estado en el gobierno veracruzano. Él hace mención de sus 20 años de trayectoria profesional en el servicio público y privado de manera intachable: que no tiene algún procedimiento administrativo, civil, laboral o penal en su contra que opaque su trayectoria de trabajo.

Esto, según él, es una de las razones por la que el alcalde lo invitó, además de ser de la cultura del esfuerzo y producto de las escuelas públicas y privadas del “más alto nivel en el país”.

¡Ah! y dice que no existe escándalo profesional o privado en su vida como probablemente sí lo haya en la vida de la o el que escribe este espacio, al que califica de “desinformación y basura”, además de calificarlos de pseudoperiodistas, entre otros calificativos no dignos ni de escribir en esta columna, menos de oír en la boca de un funcionario público. ¡Habrase visto!



Otra del agua. Cuando no es Chana es Juana, pero el caso es que algunos sectores de la ciudad a cada rato se quedan con baja presión y en ocasiones con el servicio suspendido del agua potable. Cuando no es una de las plantas es la otra.

Ayer tuvo que salir el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, a precisar que el servicio tenía problemas por un taponamiento del canal Taxtes del que se suministra agua a la planta de la Comisión del Río Fuerte. Lo raro es que no supo qué tipo de taponamiento ni a qué altura.