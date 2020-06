Chapman, víctima de su necedad

Por su necedad, el alcalde Guillermo Chapman perdió ayer en forma contundente la votación en sesión de Cabildo

Golpazo. Víctima de su necedad, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, perdió ayer en forma contundente tras empecinarse a querer hacer lo que le viene en gana violentando la Ley del Gobierno Municipal con tal de seguirle jugando las contras a la síndica procuradora Angelina Valenzuela y a los regidores opositores. Además, dio una muestra más de no acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Y es que por mayoría de los regidores opositores, a quienes se le sumaron los de Morena, lo que fue clave, rechazaron la propuesta que hizo la tesorera Ana Ayala Leyva de mandar a la Comisión de Hacienda de Cabildo la cuenta pública de 2019 sin cumplir con el procedimiento. Es decir, sin pasar primero por la revisión de la síndica procuradora. El golpe fue brutal para el alcalde y los regidores paleros desde la discusión hasta la votación que perdieron ocho a seis.



Un fracaso. Mal asesorados, contradictorios, confusos, los regidores del Partido del Trabajo Raymundo Simons y el que llegó por el PAN Alfonso Pinto fueron “trapeados” en la discusión por los regidores opositores, el priista Raúl Cota y el pasista Fernando Arce, además de la síndica procuradora. Por ejemplo, Simons utilizó un mensaje cantinflesco y marrullero de legalidad para apoyar la propuesta de que la cuenta pública pasara directamente a la Comisión de Hacienda sin pasar por la síndica, pero a la vez les da la razón a los opositores conforme a la Ley del Gobierno Municipal de que el procedimiento es que primero tiene que revisarla la síndica. Simons remitió el caso a leyes “controvertidas” y a reformas, pero Arce le respondió que no hay controversia y le refutó lo de las reformas, al igual que a Pinto a quien le obsequió una copia de la última reforma que se realizó. Y es que Pinto adujo que no sabía de leyes, pero hizo alusión a algunas de ellas que estaban rebasadas. O sea, lo asesoraron mal. Incluso, le refrescaron el hecho de que debería de haber llegado preparado a la sesión. Eso de que no sabe de leyes no lo exime de responsabilidades. Lo mismo pasó con la petista Ariana Sulae Castro que dijo estar de acuerdo en que se le respete el trabajo a la síndica, pero votó en contra para que ocurra eso. Lo de la regidora Socorro Calderón fue de risa, ya que la síndica la dejó sin habla al quererla dejar mal.



Los votos. De hecho, el regidor priista Raúl Cota los puso contra las cuerdas porque aparte de la Ley del Gobierno Municipal les hizo referencia a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en la que señala el procedimiento a seguir en lo de las cuentas públicas que tienen que pasar primero por la síndica procuradora. Por eso, Cota pidió el sentido de la votación para remitirlo al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa con el fin de que sepa que ellos están cumpliendo con lo ordenado en la sentencia y quiénes no. De hecho, quienes están en esto último son el alcalde y los regidores petistas Raymundo Simons, Ariana Sulae Castro, Socorro Calderón, Héctor Vicente López y el aliado de la bancada Alfonso Pinto. En realidad, Simons y Ariana Sulae están entre el TEES y el alcalde. En el discurso están con el tribunal, pero en la votación están con el alcalde. A la viveza pues.



Privilegios. Dicen que la directora de Administración y Finanzas y la de Comercialización de la Japama, Diana Margarita Rubio y Karla León, son las consentidas del alcalde Chapman que les da ciertos privilegios, de los que no se cansa de hablar de que ellos llegaron para erradicarlos. Se habla que Rubio y León hasta guaruras traen.



Otro al ruedo. Bismark Orduño, líder de los ganaderos, se calentó para la alcaldía de El Fuerte. Se habla que ya trabaja para ser el candidato del PRI con el apoyo de la alcaldesa Nubia Ramos.