Chapman y sus funcionarios se quedaron con el sabor a derrota

Con sabor a derrota. Cerrados de cabeza, con déficit jurídico y ansiosos de dinero en efectivo, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, perdió otro pleito junto con la tesorera Ana Ayala Leyva y el director de Asuntos Jurídicos, Jonathan Gutiérrez. Sin tener vela en el entierro, también el director de Inversión, Paúl Corona. Se trata del caso del pago del impuesto predial urbano del Ingenio Los Mochis, que tuvo que interponer un recurso mercantil para que el alcalde le recibiera un lote para saldar esa deuda. Y lo ganó después de un año. O sea, el juicio de concurso mercantil lo perdió el alcalde y sus funcionarios, que se aferraron a que les pagaran 19 millones de pesos en efectivo. El Ingenio Los Mochis les ofreció hace un año pagarle con el lote, lo que no quisieron y hasta fueron groseros. Se aferraron a que querían el efectivo. El resultado fue que el juez de distrito le ordenó a Chapman recibir el lote como pago, diligencia que se hizo el viernes pasado. Hasta el lugar llegó Chapman, junto con sus bufones, con una cara de enojo que no podía ni hablar para tratar de convertir la derrota en un triunfo, lo que no le salió.



El efectivo. Al alcalde Chapman se le hizo “agua la boca” en cuanto recibió, en contra de su voluntad y por disposición del juez quinto de distrito, el lote del ingenio azucarero. Como no tuvo el efectivo, ahora una de las vertientes que deslizó es venderlo. Esto se contrapone con su posición discursiva de siempre. Y es que se rasga las vestiduras de que el lugar tiene un valor histórico, símbolo del nacimiento de la ciudad. De inmediato, muchos salieron en contra de esa intención. De hecho, van a batallar para evitar que el alcalde Chapman se salga con la suya de convertir ese lote en efectivo para canalizarlo quién sabe para qué. Falta que quiera comprarle celulares de primer mundo a sus funcionarios consentidos, aumentarles el sueldo, hacer obras o adquisiciones no prioritarias, etc. Todo menos para resolver los problemas prioritarios en el municipio.



Debut y despedida. Dicen que el Instituto Nacional Electoral bajó de las nubes al alcalde Chapman. Aun cuando había decisiones tomadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este seguía blofeando de que tenía intenciones políticas para el 2021, las cuales iba a revelar en su momento. Sin embargo, si era para ir a buscar la gubernatura o reelegirse, el INE resolvió en el pleno la prohibición de candidatos con antecedentes de violencia política en razón de género. Él tiene una sentencia en firme, al margen de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le dio palo al recurso de inejecución que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Así es que para Chapman es debut y despedida. Si antes de esa resolución algunos veían difícil que algún partido político lo arropara, ahora con esto menos, así diga que tiene muy buena relación con Mario Delgado, virtual presidente nacional de Morena, y con Ignacio “Nacho” Mier, virtual coordinador de los diputados federales morenistas.



Pisa otros terrenos. El líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez dejó el confort del sector deportivo, su base de apoyo, para la alcaldía de Ahome. Ahora se metió a la labor social en otros sectores, lo que sí embona en su perfil, pero lo que sorprendió a muchos es que activó su mensaje político. Grabó un video que subió a las redes sociales para decir “ya basta” de corrupción en la Japama. Es lo que dicen muchos.



Siempre sí. En un principio lo negaron, pero luego dieron a conocer que Ariel Valdez fue cesado como director de Turismo de El Fuerte. Dicen que ya no lo aguantaban en la dependencia. Ahora le buscan acomodo en otro lado y lo tienen en Planeación. Así andan en la administración de Nubia Ramos.