Chara Mansur y su experiencia en la LMB

Ahora que están llegando nuevos directivos a la LMB vienen a la mente los nombres de los antecesores que en otros años se destacaron con sus administraciones de equipos. Uno de ellos no muy lejano, Chara Mansur, que fue más famoso como dueño de los Cafeteros de Córdoba que de los Diablos Rojos de México.llegó a la LMB en 1972, entró con calzador y seguramente lo recuerdan aquellos aficionados de la época. Chara solicitó ser aceptado con sus Cafeteros pero la presidencia de la LMB lo rechazó porque no había plan de expansión. Eran los tiempos de Antonio Ramírez Muro como presidente del circuito. Recuerdo que Jorge de la Serna (Esto) y este servidor en El Heraldo de México lo apoyamos con escritos a favor del magnate cordobés, pero seguía la oposición diciéndose que necesitan ser dos equipos. Mansur se movilizó y como pudo logró que se apuntara Puebla.La temporada de 1971 se había jugado con 12 equipos, seis en el sur y otro tanto en la zona norte. Para 1972 se formaron siete equipos en cada zona y ahí estaba el debut de los Cafeteros que así regresaron a la LMB después de más de 30 años de ausencia, en 1939 ganaron el campeonato y desaparecieron en 1940 porque se habían aliado a otros intereses que formaron otro circuito, lo que se llamó Liga Cismática. Pero no duraron mucho, fracasó y la LMB dio cabida a otras plazas. Tampico regresó pero no los Cafeteros de Córdoba. Gracias a que varios equipos desertaron, así nació la fama de Jorge Pasquel con sus Azules de Veracruz.con Chara Mansur y sus Cafeteros, no solamente debutaron en 1972, también fueron los campeones y esta ha sido la única franquicia que se retiró con un campeonato y regresó ganando otro. Pero fue todo, aquel equipo de expansión con muchos héroes desconocidos se coronó venciendo en la final a los Saraperos de Saltillo.se creció y para 1973 empezó a transformar el equipo, si con un equipo sin muchos nombres logró el campeonato ahora sería una aplanadora, pero no fue así, sin duda que era un equipo lleno de figuras de primer nivel, pero jamás volvieron a saborear un campeonato en Córdoba. Con todo y que tuvieron a Enrique Rivera, Pinolo Rodríguez, Emérito López, José Calero, Rico Carty, Vic Davalillo, Celerino Sánchez, Luis Alcaraz, Manny Álvarez, Juan Pizarro, etcétera.Las grandes contrataciones de Chara Mansur no pudieron hacer lo que lograron los héroes desconocidos de 1972, incluyendo a Silvano Quezada que fue otra historia aparte. El pitcher dominicano solamente estuvo dos temporadas en la LMB: Una con los Cafeteros de 21-11 y la otra con Alijadores de Tampico de 22-2. Era increíble que este gran pitcher ya no regresara para 1974.Ni ese año ni más, la LMB lo suspendió de por vida porque declararse en rebeldía después que Ángel Vázquez, de una manera astuta, se hizo de su contrato en combinación con los Piratas de Pittsburgh para llevarlo a los Diablos Rojos de México. Por eso en 1973 se hizo un sorteo mientras se resolvía su caso y lo ganó Tampico. Para el año siguiente se decidió expulsarlo de la liga.