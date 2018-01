Charros de Jalisco, ante un hueso duro: los Tomateros

TIEMPO DEL RECUERDO: Fernando López entró a la lista de los que han lanzado sin hit ni carrera en la LMP. El 3 de enero de 1979, jugando para los Ostioneros de Guaymas y ante Venados de Mazatlán, ganó 1-0 en nueve entradas. Naranjeros de Hermosillo es el equipo que más ha ganado la triple corona de bateo, tres seguidas, siendo el primero. En total han sido cuatro.

Un inolvidable amigo de la infancia, el poeta Manuel Díaz Nieto, nos localizó vía electrónica y hablamos de tantos recuerdos, del pequeño pueblo chiapaneco llamado Salto de Agua. Uno de los lugares que se adorna con paisajes y montañas, con un río de color verde que es todo un monumento de la naturaleza.

MANUEL y sus hermanos, José y Pilo, jugaron mucho beisbol. Este servidor alternó con ellos. Recuerdos gratos. Manuel, mi amigo, entre su vasta poesía que él mismo declama, tiene un timbre de voz sumamente parecida a la del inolvidable poeta Jaime Sabines. También chiapaneco como nosotros. Manuel me hizo el favor de enviarme una poesía relacionada totalmente con el beisbol, por eso creo que debo exponerla para compartirla con ustedes.

DICE: La séptima entrada.

Era un niño cuando yo la conocí.

La tomé de mis chicas manos y sentí algo dentro de mí. Y desde entonces yo la amo.

ASÍ comenzó la historia de ese amor que jamás ha terminado. La llevo en mi corazón, de ella estoy enamorado.

He caminado a su lado y no podré cambiarla. Grabada está en mi pecho. Viviré para amarla.

A través de su hermosura conocí la inteligencia y aprendí la diferencia.

TODA mi vida soñé ser su mejor amigo. Hasta un día pensé que viviría conmigo.

MIS manos la acariciaban, y por eso me dijo un día que cuando yo la tomaba, que se sentía solo mía.

HECHA de un cuero muy fino con sus 108 costuras, me enseñó la ciencia cierta la pelota de beisbol.

TANTOS amigos me has dado, todos grandes amigos, y jamás me he equivocado.

EL día que la noche sea oscura, sin que aparezcan estrellas, ni así me olvidaré de ella porque es la pelota más bella.

MIL disculpas, Manuel, si en algo me equivoqué.