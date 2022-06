Charrúas un buen rival para el tricolor

audima

Por la jerarquía que tiene Uruguay a nivel mundial, creemos que la noche de este jueves, Gerardo Martino director técnico de la selección nacional de México dejará a un lado los sentimentalismos y mandará a la cancha a sus mejores jugadores, en una alineación que podría ser la que arrancará en el mundial de Catar 2022.

Por lo tanto, dudamos de que para dicho partido, podamos ver en acción a más de los cuatro jóvenes que iniciaron el duelo anterior ante Nigeria y el Tata Martino seguramente se inclinará por los que militan en Europa y lo mejorcito que hay en el fut azteca.

Ciertamente, el choque ante los charrúas es de carácter amistoso, pero no por eso el tricolor le va a regalar la victoria, sino más bien sentimos que el once mexicano necesita tener una buena actuación y comience a demostrar que no defraudará a sus miles de aficionados.

Es bueno apuntar que Uruguay no podrá contar con varias de sus figuras por estar lesionados, pero debemos reconocer que cuenta con un plantel muy sólido en todas sus líneas. Y ojalá que ahora sí, el tricolor nos pueda brindar una gran actuación, la que le debe desde hace mucho tiempo a sus seguidores.

BUEN REFUERZO. La llamada pretemporada de estufa ya comenzó en el fútbol mexicano de la primera división, por lo que también ya se están dando los jaloneos en los clubes para reforzar sus líneas.

Uno de los jugadores más pretendidos por varios equipos es el colombiano Julián Quiñones quien fue pieza clave en el bicampeonato conquistado.por el Atlas.

Obviamente, el gamón de dicho futbolista será aquel club que ponga más billetes sobre la mesa, porque Quiñones demostró que su costo es bien justificado.

Las Chivas también ya se pusieron las pilas al anunciar la contratación del veloz lateral de derecho de los Pumas, Alan Mozo que podría convertirse en el once tapatío en toda una figura, si se dedica a jugar y deja por un lado la indisciplina.

A nivel dirección técnica es donde se desgranó la mazorca, ya que en un solo día se anunció la contratación de cuatro técnicos extranjeros para los equipos de Queretaro, Cruz Azul, Juárez y Tijuana.

AL HULE. El destacado delantero veterano Sergio Rubio tendrá que alejarse de las canchas por algunas semanas, luego de sufrir una fractura de su clavícula del lado derecho, en una accidental jugada, en el duelo de su equipo Deportivo Torrero y Fisiofix de la liga de la Careada de los Jueves.

Fue el propio Kekiño Rubio quien le comentó de su situación a Mamerto Salazar director técnico del conjunto y este lo hizo del conocimiento de la liga juevera.

Le deseamos a tan excelente jugador, quién a sus 65 años todavía de da el lujo de jugar tres partidos en tres divisiones en una misma semana y a un gran nivel, una pronta recuperación.

REFLEXIÓN: No ganes el mundo y pierdas tu alma, la sabiduría es mejor que la playa y el oro.