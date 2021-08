Chechenos rodean a tropas rusas

HISTORIA EN EL DEBATE

8 de agosto de 1971

Gobernador visita zonas afectadas. El licenciado Alfredo Valdés Montoya realizará un recorrido por las zonas afectadas por las reciente inundaciones en el municipio de Ahome. El ejecutivo sinaloense se ha mostrado sumamente preocupado por los efectos de las inundaciones que dejaron un saldo aproximado de 8 mil damnificados en el municipio, habiendo girado instrucciones para que se les atienda. Asuntos de suma importancia para el estado han impedido que el licenciado Valdés Montoya realice el recorrido por las zonas afectadas, pero esto sucederá hoy.

Iniciarán drenaje de Jiquilpan. A fines de la presente semana serán iniciados los trabajos de construcción de la red de drenaje que servirá al poblado base del ejido Jiquilpan. Así lo anunció el alcalde Ernesto Ortegón, señalando que la empresa concesionaria de las obras sólo espera que el suelo esté en condiciones de permitir las excavaciones para comenzar los trabajos. La red de drenaje tendrá un costo de un millón 350 mil pesos y servirá a una población estimada de cinco mil habitantes.

Intensifican compras en el extranjero. Nueva York. Los estadounidenses intensificaron sus compras de automóviles extranjeros, vinos franceses, diamantes y otros productos importados antes de entrar en vigor el nuevo recargo fiscal del 10% anunciado por el presidente Nixon. Distribuidores de automóviles extranjeros estiman que durante el periodo de congelación de 90 días no se les permitirá agregar al precio de los coches que lleguen ahora cualquier pérdida resultante de la baja del dólar en el mercado.

Hermosa mujercita para los Peñúñuri. El día 14 del actual recibieron la visita de la cigüeña los señores Manuel Peñúñuri y su guapa esposa, Blanca Lidia de Peñúñuri, quienes en esta ocasión fueron obsequiados con una niña muy linda que vino a elevar a cuatro el número de sus descendientes. El doctor Eliseo Lugo, de gran experiencia en estos menesteres, fue el encargado de darle a la chiquitina la bienvenida clásica, prodigándole los cuidados necesarios. Ambas se encuentran en perfecto estado de bienestar.

18 de agosto de 1996

Juan Llanes dice que no renunciará. Mientras el titular de Seguridad Pública, Juan Alberto Llanes Félix, aseveró no renunciar a su cargo porque no ha cometido ningún delito, el alcalde Francisco López Brito ofreció su total apoyo a los funcionarios de su administración que se encuentran sujetos a un proceso. Llanes dijo sentirse contento por el respaldo que su partido y las autoridades municipales le han patentizado, tanto a él como a Antonino Galaviz, luego de que un juez del ramo penal resolvió contra de ellos en una demanda por difamación.

Federales cesados se amparan México, D.F. “Si la permanencia en la PGR se fundamentara en los resultados de la evaluación que se realiza en el desempeño de las tareas asignadas, tanto su titular, Antonio Lozano Gracia, como el subprocurador, Pablo Chapa Bezanilla, estarían despedidos desde hace meses”. Así se expresaron agentes, subcomandantes, comandantes y subdelegados de la Policía Judicial Federal cesados de sus funciones, quienes revelaron que habrán de buscar el amparo de la justicia federal.

Chechenos rodean a tropas rusas. Grozny. Continúan los tiroteos esporádicos en la capital de Chechenia, donde los rebeldes separatista mantienen rodeadas a las desmoralizadas tropas rusas. El asalto rebelde a la ciudad el pasado día6, dio por tierra con la ya debilitada confianza de las tropas rusas estacionadas en la República separatista e inició una nueva oleada de acusaciones cen el Kremlin. En Moscú, el encargado de solucionar la crisis chechena, Alexandr Lebed, acusó al ministro de Interior, Anatolu Kulilov, de incompetencia y demandó su renuncia por haber prolongado la guerra.

Ambos hombres le han pedido al presidente Boris Yeltsin que decida cuál de los debe renunciar. Kulikov, de hecho, le envió su renuncia a Yeltsin, que le pidió que continuara en el cargo. Los jefes militares de las partes en conflicto se reunieron esta semana y acordaron una tregua informal, que ya va en su cuarto día.