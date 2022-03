Cheng Heng, Jefe de Estado deja su cargo

audima

HISTORIA EN EL DEBATE

12 de marzo de 1972

Vodevil en Servicios Coordinados. El jefe de Servicios Coordinados de Salud Pública estatal, doctor Enrique González, ha sido objeto de duros cargos por parte del jefe del Centro de Salud, quien lo acusa de recibir fabulosas cantidades de dinero por protección a negocios ilícitos y mantener en la nómina de la dependencia a más de 40 “aviadores”, acusaciones que han dado lugar a que Hacienda envíe investigadores que practican auditorías. El denunciante, doctor Antonio Nieto, afirmó que ha podido comprobar muchas irregularidades en el funcionamiento.

Nueva pista de aterrizaje. Los Mochis contará con una pista de aterrizaje para que desciendan aviones de mayor tamaño. Las obras se realizarán con asesoría técnica de la secretaría de Obras Públicas y representan una inversión de dos millones de pesos. Para exponer el proyecto a autoridades municipales y solicitar la colaboración para obtener la aportación del Gobierno del Estado, se celebrará una entrevista entre los miembros del Comité Pro Aeropuerto y el alcalde Nicanor Villarreal Alarcón.

Jefe de Estado deja su cargo. Phnompenh.El jefe de estado camboyano, Cheng Heng, cedió ante dos días de manifestaciones estudiantiles y dejó el cargo, confiriendo todos sus poderes al enfermo primer ministro Lon Nol. La campaña de agitación universitaria estaba dirigida contra el primer ministro interino, quien desempañaba las obligaciones del cargo mientras Lon Nol se recupera de un ataque cardiaco que lo dejó semiparalítico.

Chen Heng, que tiene 56 años, anunció su decisión por la radio nacional, afirmando que no ha podido conciliar las dificultades internas que amenazan la estabilidad del país y que sólo Lon Nol "tiene la capacidad para conducir al país". El presidente de la asociación de estudiantes camboyanos, dijo que la mayoría de los afiliados a la agrupación parecen estar deponiendo su actitud después del nombramiento de Lon Nol.

Gran desfile de modas. Un grupo de damas de las de mayor prosapia en nuestro medio está dedicando buena parte de su tiempo a organizar lo que han llamado “Gran Exhibición de Modas” con todo lo que habrá de llevarse en la próxima temporada primavera-verano. El evento, cuya celebración será a la altura de los que se llevan a cabo no sólo en México, sino en otras capitales, es patrocinado por Boutique Isabel, que en eso de la selección de vestuarios y accesorios está siempre al último grito de la moda.

12 de marzo de 1997

Concesionarios venden sus unidades. Ante el embate de la crisis, se ha registrado ya la venta de por lo menos el 15 % de los permisos y unidades en el transporte de carga. En lo que va del año, por lo menos 50 permisos y 20 unidades han cambiado de dueño, aunque en enero y febrero se registró la mayor parte de las operaciones. Muchos permisionarios han optado por esta medida ante el constante incremento en los costos operativos por unidad y la escasa demanda del servicio. Actualmente, sólo el 10 % de las unidades tienen trabajo.

Embargan bienes a Díaz Serrano. México, D.F. El Juzgado en Materia Penal ordenó embargar definitivamente todos los bienes propiedad del exdirector de Pemex Jorge Díaz Serrano, como medida para reparar el daño ocasionado a la paraestatal por 58’711,966.66 dólares. Sin embargo, con los bienes asegurados no se lograr recuperar ni la octava parte de lo que defraudó durante su administración en esa paraestatal, cuando adquirió los buques petroleros belgas “Cantarell” y “Abkatun”.

Pide NYT dar marcha atrás a certificación. Nueva York. El Congreso norteamericano debería derogar la certificación otorgada a México en la lucha antidroga si el gobierno del presidente Zedillo no ha hecho una “limpieza” de “funcionarios corruptos”, señala una editorial publicada por The New York Times. El Congreso y el gobierno del presidente Clinton parece que “colisionarán” en el tema de México, afirma el editorial en el que se recuerda que faltan unas semanas para el viaje de Clinton a ese país.