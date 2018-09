Chiapas: ¡engaño e impunidad…!

La siguiente es una historia fantástica, del nuevo siglo; una historia que, sin embargo, nos regresa a lo más viejo del PRI del siglo pasado.Vamos a suponer que el tramposo de la historia es un gobernador del PRI y uno de los hombres más cercanos al presidente Peña Nieto.Vamos a conjeturar que el tramposo gobernador no solo burla a sus gobernados, sino que violenta el 116 constitucional, lo cual es una falta grave.Vamos a creer que el gobernador tramposo no solo es protegido del presidente, sino que –desde el gobierno de Chiapas–, financió la victoria del presidente, mediante trampas y engaños.Y vamos a pensar que tanto la burla a los chiapanecos como la violación a las constituciones local y federal apuntaban a convertir al tramposo en uno más de los fardos del presidente, quien estaría dispuesto a torcer la Carta Magna para ayudar a su amigo.Pero también vamos a suponer que una voz sensata convence, por momentos, a senadores del PRI para que hagan valer la Constitución y que esos senadores rescaten la imagen del presidente Peña.Sin embargo, el presidente Peña debe pagar facturas por torcer la Constitución y por obligar al Senado salvar a su amigo gobernador.¿Imaginan la mad***za al PRI, a senadores del PRI, al presidente Peña? ¿Imaginan la vapuleada de los críticos del PRI al presidente Peña, al que no bajarían de ratero, violador de la Constitución y mafioso del poder?Asistiríamos –en la hipótesis propuesta–, al reconocimiento histórica de un presidente que se presta a la complicidad para violar la constitución.Pero aún más importante; habríamos confirmado la salud de los anticuerpos sociales de la democracia mexicana; la salud de la crítica y los críticos.Pero si volveremos a la realidad, ¿qué creen?Que en la vida real el gobernador no es del PRI, sino del PVEM y se llama Manuel Velasco. En la vida real, el gobernador de Chiapas hizo trampa para ser candidato a senador plurinominal por el PVEM, avalado por el Trife.En realidad, el gobernador también modificó la Constitución de Chiapas para pedir licencia al cargo y protestar como senador y –días después–, para volver al puesto de gobernador; periplo propio del tramposo contumaz.En realidad, el amigo del gobernador Velasco es el presidente electo, a quien ayudó a llegar al poder. Por eso AMLO sometió al Senado.Por eso pocos columnistas, articulistas e intelectuales criticaron la burla del gobernador Velasco y la violación constitucional. Por eso los medios alineados. Lo grave es que a nadie importó el agravio a los chiapanecos y menos a los ciudadanos de todo el país y a la Constitución.Es decir, Manuel Velasco regresará a Chiapas como gobernador gracias a que el presidente López pagó los favores recibidos y a que el nuevo gobierno prefiere la impunidad a sus amigos, antes que el respeto a la legalidad.Mientras tanto, medios, periodistas, articulistas, intelectuales y críticos callan y se acomodan.Engaño e impunidad.Al tiempo.