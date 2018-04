Chilapa, los renglones torcidos de Dios

Témele a quien te diga que no temas. Florestán.



La zona más caliente de Guerrero y una de las violentas del país, el corredor de Chilapa-Chilpancingo, vive en un vacío de gobierno que ha llenado el crimen organizado en todas sus vertientes: la policiaca que ofrece seguridad a cambio de dinero; la de recaudación, cobran esa protección, derecho de piso, de tránsito, de territorios y hasta de obra, y esa es su ley a falta de autoridad que haga respetar la norma legal.



Los pobladores del área de Chilapa están en manos de las bandas del crimen organizado que los explotan con el cultivo de amapola del que obtienen más ingresos que de cualquier otra actividad.



Hace unos días, productores de amapola se reunieron con mandos militares para pedirles que les permitieran seguir con ese cultivo unos años más para poder hacer ahorros y luego ya dedicarse a otra siembra.



Este encuentro retrata la realidad de esa zona del estado de Guerrero donde han asesinado a nueve aspirantes a cargos de elección popular.



Pero también la retrata el anuncio que hizo el obispo de esa diócesis, don Salvador Rangel a los reporteros: Yo tuve la oportunidad de ver a esas personas (los narcos) para que llegarán a un acuerdo: que iban a dejar correr las elecciones libremente y que no cometieran asesinatos y que a cambio le pidieron que las elecciones fueran limpias, que no hubiera compra de votos y que cumplieran sus promesas de campaña.



Por supuesto que desde la distancia del arrogante altiplano se condenó al obispo diciendo que no se puede negociar con el crimen organizado y que la ley se acata.



Y es cierto, estoy en desacuerdo en la negociación con criminales y a favor del acatamiento de la norma, a pesar de que a más altos niveles se ha negociado y violado la ley.



Pero cuando se vive en el desamparo del Estado, y a veces hasta en el olvido de Dios, hay quienes recordando a Santa Teresa de Jesús buscan interpretar lo que Él escribe derecho con renglones torcidos.



RETALES



1. CINCO.- Por decisión dividida del Tribunal Electoral, Jaime Rodríguez estará en la boleta presidencial a pesar de su lista de irregularidades, que no travesuras como dijo, y hasta posible comisión de delitos. Pero, ya sabe usted lo del debido proceso. ¿Qué no debería haber debido proceso también de los ciudadanos? La presidenta, Janine Otálora, votó en contra, pero perdió 4-3;

2. TRÁMITE.- Al INE no le quedó más que aceptar el fallo del TEPJF y registrar a Rodríguez como candidato presidencial independiente como lo confirmó por la mañana Lorenzo Córdova y aprobó anoche el Consejo General;

3. FAKE.- De repente se informó que un almirante de la marina mercante ofrecía tres millones de votos a Andrés Manuel López Obrador, lo que resultó un cuento. Se trata de José Francisco Mendoza, que el año pasado se registró como aspirante a la candidatura de Morena por si AMLO necesitaba una comparsa para la precampaña, que ni usó.

Nos vemos mañana, pero en privado.