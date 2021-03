Chile, Brasil y Argentina superan a México en vacunación; no se diga EEUU

Mal y de malas. Tan mal andamos en México con la campaña de vacunación contra el Covid-19, que otros países de Latinoamérica nos superan. Ese es el caso de Chile, Brasil y Argentina. Y no se diga Estados Unidos, donde se han vacunado hasta esta fecha 72 millones 800 mil personas. Y léalo bien, en Estados Unidos se están vacunando un millón 300 mil personas diariamente. Ese es el tamaño de la seriedad con la que han tomado la pandemia y el programa de vacunación. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford da cuenta que Chile se ha convertido en una verdadera revelación en el manejo del programa de vacunación contra el Covid-19. En Chile se llevaban vacunados al 1 de marzo, 3 millones 823 mil 200 personas. Representan el 20 por ciento de su población, que es de 19 millones. Y estiman que para junio habrán de tener vacunada a todos sus habitantes. El estudio de la Universidad de Oxford analizó el programa de vacunación también en Brasil, Argentina y México. En Chile se vacunan 5.58 personas por cada 100 habitantes; en Brasil, 1.94 personas por cada 100 habitantes; en Argentina, 1.18 personas por cada 100 habitantes. ¿Y en México? Se vacunan 0.56 personas por cada 100 habitantes. No se diga en Estados Unidos, donde se está vacunando a 13.39 personas por cada 100 habitantes. Cuáles son las claves que han conducido a Chile a ser el país que mejor manejo le está dando al programa de vacunación. El estudio menciona tres puntos. Primero, recursos suficientes para la compra de vacunas. Segundo, una buena estrategia de distribución de vacunas, y tercero, capacidad institucional para implementar los programas de vacunación. ¿México los tiene? Lo cierto es que en Chile como en Estados Unidos, sus presidentes han tomado en serio el tema. En México, el presidente López Obrador está más ocupado en las campañas electorales, en descalificar a periodistas y medios de comunicación. Pareciera no importar que México lleva hasta ayer 188 mil 044 mexicanos muertos por esta pandemia y que nuestro país ocupa el tercer lugar del mundo con el mayor número de muertes por coronavirus.

El mensaje. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, se desistió de las impugnaciones que había presentado en contra de la designación de Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador por Morena. El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa acordó ayer “sobreseer” los juicios ciudadanos interpuestos por Benítez. Ahí les dejamos este dato a los morenistas para que descubran cuál es el mensaje. Tan firme ha de estar el acuerdo de que Rocha Moya apoye al “Químico” en su reelección, que él fue quien dio el primer paso.

Ajuste en Guasave. Diana Armenta podría quedar fuera de la candidatura por la alcaldía. Se habla de que el doctor Jesús López entraría en su lugar. Incluso se menciona con insistencia que en este ajuste se contempla al conocido Eleno Flores, que sería considerado para una postulación. Los ajustes todavía no concluyen en la coalición “Va por Sinaloa”, donde los criterios se ajustan de acuerdo con las circunstancias que se están presentando. Y es que los escenarios están cambiando constantemente. En el sur, quien está más que firme es la postulación del alcalde con licencia de El Rosario, el doctor Antonio Pineda. Y tan seguro está de ganar la elección, que adelantó que no regresará a la alcaldía. Su licencia será definitiva.