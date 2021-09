HISTORIA EN EL DEBATE

22 de septiembre de 1971

Expulsarán a alumnos que no van a clases. A partir de hoy los directores de las escuelas de ambos sistemas empezarán a dar de baja a los alumnos que se inscribieron y que hasta la fecha no se han presentado a clases. Esta enérgica medida tiende a dar oportunidad a aquellos alumnos que se quedaron fuera de las listas, que no alcanzaron inscripción y que han insistido en ingresar a los planteles. Tal es la instrucción dada por la dirección de Educación del estado, donde se indica que deberá ajustarse la inscripción a los alumnos que regularizaron su asistencia.

Termina el paro de abasteros. A la vez que el Ayuntamiento obtenía ganado para sacrificar y proveer a los tablajeros, los abasteros reanudaron la introducción y sacrificio de reses al rastro, por lo que este día ya habrá carne suficiente para abastecer al pueblo. El sacrificio del ganado bovino permaneció suspendido durante cuatro días, a raíz del anuncio hecho por Industria y Comercio, dando a conocer el nuevo precio oficial de la carne que se fijó a $17 la carne de primera y a $13 el de segunda.

Chile, entre la libertad y el miedo. Santiago. El anuncio hecho por el presidente Salvador Allende de ordenar el cierra de la agencia de noticias United Press Internacional en Chile, continúa preocupando a los comentaristas políticos de los diarios no afectos al gobierno, por las consecuencias que ello significaría para el deterioro de la libertad de expresión en el país. La medida anunciada no ha sido concretada y la UPI está trabajando en forma normal. Según Allende, la agencia falsifica informes de sus actividades.

Lo que colmó su paciencia, fue un artículo en el que se afirma que una avioneta de investigación del gobierno y que estaba perdida, portaba armas y que ya se encontraba de regreso en Chile. El hecho de cerrar una agencia de noticias, aparte de presentar ante el exterior un hecho peor de la imagen de Chile, evidencia un desconocimiento por parte del gobierno a los preceptos constitucionales y es un serio obstáculo para el periodismo profesional.

XV años de Lourdes Villarreal. En días pasados, don Nicanor Villarreal y su esposa, Otilia Ibarra de Villarreal, ofrecieron en su residencia una fiesta para celebrar otro año de su hija Lourdes Otilia. La cumpleañera, desde temprano empezó a recibir demostraciones de cariño de parte de sus amistades y allegados que con llamadas telefónicas, arreglos florales, mensajes y visitas, patentizaron su afecto. Fue una de las más alegres fiestas de estos días. Los anfitriones tuvieron atenciones múltiples con los asistentes.

22 de septiembre de 1996

Prioritario combatir la violencia. Mientras representantes de los organismos de la iniciativa privada calificaron a la violencia como la prioridad número uno a combatir en Sinaloa y acordaron emprender un conjunto de acciones que permitan disminuirla, el presidente de Caades, Luis Cárdenas, alabó las acciones del Ejército al decomisar arsenal. En diferentes foro, inclusive realizando plantones frente a la oficina del gobernador Renato Vega y en manifestaciones en la vía pública, los empresarios y la sociedad se han expresado en varias ocasiones contra la violencia.

Izan bandera por víctimas del sismo. México, D.F. Como parte de las celebraciones del 19 de septiembre, delegaciones del Distrito Federal izaron la Bandera Nacional a media asta y guardaron un minuto de silencio por los muertos en los sismos de 1985. Realizaron también el toque de queda y manifestaron la necesidad de fomentar una nueva cultura de protección civil, retomando la experiencia vivida hace 11 años. Durante todo el día se realizaron simulacros en escuelas y comercios para instruir a los ciudadanos.

Papa hace llamado a países ricos. París. Juan Pablo II hizo un llamado a la responsabilidad de los países industrializados hacia las naciones pobres del mundo, a través de un reforzamiento de la cooperación para favorecer su desarrollo. Tras su llegada a esta capital y una entrevista con el presidente Jacques Chirac, el Papa exaltó los votos de Francia hacia un apoyo a los países en vías desarrollo, cuya tarea debe ser compartida en el orbe. “Es responsabilidad de los países ricos, velar por los pobres”, dijo.