Chismorreo en las inauguraciones

Cosas que suceden para el chismorreo en The Rosca City. Y todo en el fin de semana. La gente, -usted amigo lector, lo sabe- no calla nada. Y además se espanta o lanza la crítica al aire, a ver quién la pepena. En la regia inauguración de la XII edición de la Copa de Beisbol Secretario General que organiza el magisterio se sintieron cosas inesperadas. En el parque de Guamúchil Viejo, llamado Sergio Mario “Pepe” Sánchez, se aprontó lo más granado de los “profes”. Y es que ahí estuvieron el senador Daniel Amador Gaxiola y el diputado Silvino Zavala, así como el secretario general del SNTE 53, José Fernando Sandoval. Pero el encargado de inaugurar el evento fue nada menos que el ex presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, que también busca la reelección de la Chica del 17. Ahí también se dejó ver el director delImdesa, Juan Carlos Camacho Rojo. Y no faltaron los murmullos. Fue notorio que no asistiera el actual alcalde Flavio Sánchez Rivera. Pero qué tanto es tantito, eso es juego de pelota, no de política. Aunque algunos no lo piensen así.Y a propósito de jamelas, caxos, yumiapis, -traducción- “Si me dejas ahora, no podré irme después”. ¡Ai´sí! Mientras tanto, el domingo, en el arranque del volibol municipal, no acudió ningún funcionario de primer nivel. Fue el coordinador Daniel Cuadras quien ejecutó el primer servicio sobre la red. Julio César López, auxiliar de Imdesa, tomó la protesta a los equipos, y la inauguración recayó en el subdirector Erick Cruz del Bosque. ¿Se seleccionan los eventos? ¡Éste sí, aquél no! ¡Qué feo!