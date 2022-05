Chivas cierra gran

audima

Mi predilección por los colores del equipo Guadalajara es un gusto que tenemos de muchos años atrás y si en la rama varonil ya suman cinco años sin ser campeones, sentimos cierto gozo por el sensacional año que tuvo su cuadro femenil al ganar la liga y título campeón de campeones, y sobre todo porque una de sus heroínas fue la portera sinaloense Blanca Félix.

El rebaño sagrado volvió a sacar la casta en la cancha del poderoso equipo del Monterrey para comerciar en el juego definitivo una igualada global de 1 por 1, y mandarlo a los tiros penales en los cuales de nueva cuenta Félix, oriunda de Angostura se agigantó como en la final de liga para detener dos disparos y permitió que las tapatías redondearan un gran año deportivo.

Lo curioso fue, que el choque por el de campeones lo inició en la puerta la juvenil y estupenda promesa, Celeste Espino quién tuvo una gran actuación, pero el técnico Juan Pablo como que tuvo un buen presentimiento y en tiempo de reposición mando al arco a Blanca Félix y de nueva cuenta la sinaloense brillo intensamente.

Ojalá que para la siguiente temporada, el equipo de Chivas varonil tome el ejemplo de las damas y dejé de ser un cuadro del montón, que vuelva a convertirse en protagonista y ponga en alto su calificativo de uno de los cuatro grandes del fut mexicano de la primera división

UNO MÁS. No me gusta hablar en primera persona para que no me tachen de presumido y mucho menos vanidoso, pero creo que la ocasión lo amerita y para dejar en claro varias cosas a las que no encajaban con mi forma de ser.

Resulta que con motivo del día de las y los futbolistas que instauró por decreto el Ayuntamiento de Culiacán para este viernes 3 de junio, su humilde servidor, forma parte del selecto grupo de más de 30 jugadores pioneros del fútbol sinaloense, una distinción más que nos llena de orgullo y enorme satisfacción.

Pero como no sabía del mecanismo para ser parte de tan honrosa deferencia, de inmediato le mandé un mensaje al licenciado Rafael Borbón quien forma parte del comité organizador para declinar a mi nominación.

El mencionado me respondió de inmediato y me aclaró que fue un grupo de 50 gentes las que se encargaron de evaluar a cada uno de los homenajeados y en el caso particular mio, se tomó en cuenta mi labor desarrollada como jugador, comunicador, promotor y líder de opinión, por más de 40 años, en un halago que consideramos inmerecido, pues se trata de funciones que forman parte de mi vida y que nunca las encaucé para ser merecedor a premio alguno

Y ya solo me resta darle las gracias a cada uno de los que me tomaron en cuenta y reiterar que soy un bendecido por la vida, debido a las tan bonitas distinciones que he recibido en tan corto tiempo, tanto en el fútbol soccer, periodismo y fútbol de salón.

REFLEXIÓN: Actúa como si fueras imparable, inmejorable y ganador, y el éxito no se te puede negar.