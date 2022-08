Chivas comienzan a pegar duros topes

Si el América tan criticado por los medios pudo levantar el vuelo, que a nadie sorprenda que Guadalajara el otro grande del fútbol mexicano va por el mismo camino, luego de ligar su segunda victoria, tras vencer al líder Monterrey con el primer gol de su refuerzo Santiago Ormeño.

El resonante triunfo de Chivas que hizo trizas las quinielas, le permitió llegar a 12 puntos para colocarse en el décimo primer lugar, pero lo mejor es de que ya está mostrando un accionar más consistente.

La verdad y pese a la goleada que le recetó al Necaxa, los programas que manejan fútbol daban como amplio favorito a los Rayados del Monterrey por ser el líder general, pero ya ven que el futbol mexicano es muy impredecible y puede pasar cualquier cosa.

Luego de sumar esas dos victorias en fila, seguramente uno de los más felices es Ricardo Cadena técnico de las Chivas a quien le pronosticaban le iban a cortar la cabeza muy pronto y con esta buena reacción para nuestro gusto va a seguir por un buen rato más.

Si chiva hermanos, su amado equipo rojiblanco ya revivió y ojalá esa versión que ha mostrado en sus dos últimos partidos la mantenga de aquí hasta la liguilla.

FANATISMO. Estamos de acuerdo que se justifica la molestia que priva entre los aficionados del Cruz Azul por el pésimo paso que llevan en la liga y sobre todo por la fea goleada que les recetó el América, pero sentimos que no es lo adecuado que vayan a amenazar a los jugadores públicamente a su campo de entrenamientos.

El fanatismo puede ser peligroso y creemos que la directiva de la máquina y Liga MX están en el momento exacto de tomar cartas serías en el asunto y evitar que no vayan a ser agredidos físicamente los jugadores quienes aceptan su responsabilidad.

Para nuestro gusto, la mejor forma de que los seguidores de los celestes demuestren su inconformidad es no asistir al estadio o no comprando sus playeras, porque reíteramos que con violencia no será la solución para el grave problema que se vive en Cruz Azul.

ESTUFA. La Liga Interinstitucional de fútbol ya alista su nueva temporada con la celebración de un torneo relámpago que iniciará este jueves, que será en honor de Rosario Jiménez quien es uno de los pioneros de dicho circuito con el equipo de Sedatu.

Es bueno señalar que el estimado Chayo Jiménez pasa por un mal momento de salud y la directiva que encabezan Juan Ramón Sánchez lo consideró para rendirle un merecido homenaje.

Por cierto, una de las novedades para la próxima edición de este torneo es de que la edad mínima de los jugadores será de 35 años y quedarán eliminados los de la categoría libre, con la intención de que sea más parejo.

REFLEXIÓN: La memoria te permite aprender de los errores, y eso es algo que debemos valorar para no tropezar de nuevo.