Chivas dan profundo respiro con la victoria

Para un equipo de Chivas tan necesitado de triunfos, el que lograron frente a Tiburones Rojos del Veracruz, el primero en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, les supo a gloria y podría ser el punto de partida para comenzar su despegue hacia mejores posiciones.Cierto, se esperaba que la victoria no tardaría en llegarle a los tapatíos, pues están jugando bien al futbol y aunque Veracruz es uno de los cuadros más malos del torneo mexicano, se debe calificar de muy merecido el resultado que lograron los tapatíos.Por lo pronto, los miles de aficionados del chiverío seguramente siguen disfrutando de ese triunfo que tanto anhelaban, al igual que los jugadores, porque les sirvió para quitarse un poco de presión.Y seguramente vendrán más victorias para el Rebaño Sagrado, ya que es un equipo que trabaja con mucha disciplina y seriedad, pero por diversas circunstancias ha tenido un arranque muy irregular.Sin duda, fue el que lograron como visitantes los Dorados de Sinaloa de 1-1 frente al líder Cimarrones de Sonora, ya que las expectativas no eran nada halagadoras para los sinaloenses, debido al flojo inicio de temporada que han tenido.Los pupilos de Francisco Ramírez todavía no ganan en la presente edición, pero cuando menos mostraron una buena actitud frente al cimarrón para quitarle dos puntos en su propia cancha, cuando muy pocos aficionados apostaban a favor de los sinaloenses.El siguiente paso del Gran Pez es mantener esa consistencia que mostró ante los sonorenses para que comiencen a llegar con más fluidez los puntos y puedan colarse a la liguilla.Para este duelo, el profe Paco Ramírez ya inició como titular a Alfonso Escoboza, un jugador que por su calidad y experiencia adquirida en la Primera División nacional debería estar con más frecuencia entre los titulares y, además, aportó un gol para sus colores.Así se convirtieron los campos de la unidad deportiva Sagarpa con el torrencial aguacero que cayó la noche del viernes anterior. Los jugadores de los torneos de verano que juegan los sábados en esa área deportiva se quedaron como las novias de rancho, ya que no se abrieron las puertas de la unidad.En el caso de la categoría Oro Máster, la directiva determinó reprogramar para la próxima semana la cuarta jornada del calendario regular.Por los rumbos de la Liga de los 60 y Más es muy probable que su torneo de verano arranque el próximo jueves con la celebración de cuatro encuentros. La directiva ya tiene listo el sistema de competencia y solo falta definir la cuota que deberán cubrir los delegados para sacar los gastos que originará la celebración de cada una de las 10 jornadas.