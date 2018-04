Chivas es un digno rey de la Concachampions

No importa que no hayan calificado a la liguilla, no importa que la directiva siga sin cubrirle sus salarios, pero deberá hacerlo, lo que realmente importa y sus miles de aficionados lo festejan, es el digno título que consiguieron las Chivas del Guadalajara en la Liga de Campeones de la Concacaf, al vencer en serie de penales al Toronto FC.Sí, le llegó el primer título internacional al equipo más popular de México y eso es algo muy bueno para el futbol profesional, porque lo consiguieron puros mexicanos y como justo premio serán los representantes de nuestro país en el próximo mundial de clubes.Una coronación que en realidad no resultó nada sencilla, porque ya se sabía de la peligrosidad de Toronto, cuadro que vino al estadio de las Chivas para imponerse 2-1 para empatar el global y mandar la serie hasta los penales, instancias en la cual los tiradores de los flamantes campeones fueron más certeros.Por ello, todos los que son seguidores de las Chivas, grupo al que me uno, debemos celebrar con mucha alegría esta gran satisfacción que nos dieron y que sirvió para callar a muchos detractores, sobre todo los que son americanistas y que esperaban que el Rebaño Sagrado fracasara.. Andrés Iniesta, el símbolo del Club Barcelona de la Liga de España, anunció ayer su retiro del equipo que tantas satisfacciones le dio, para irse a continuar o terminar su carrera profesional en el futbol asiático.Sin duda, se trata de uno de los jugadores más creativos del planeta, que sabía qué hacer con el balón en sus pies, en el medio campo. Son pocos los que pueden tener las cualidades que distinguían al volante del Barcelona.Y seguramente lo seguirá demostrando en su siguiente destino, porque Andrés Iniesta nunca dejará de ser uno de los grandes jugadores del balompié mundial.. Así fue la derrota que sufrió el seleccionado de la Liga Millán en el Torneo Estatal de Futbol Juvenil C que se está jugando en la ciudad de Guasave al caer ante los anfitriones en la primera jornada con marcador de 13 goles contra 0.Teníamos buen rato sin que se diera un marcador tan desproporcionado en una eliminatoria de esta división, considerada una de las más fuertes dentro del calendario anual de torneos nacionales que promueve el Sector Amatuer. Veremos si los culichis pueden recuperarse de tan tremendo tropiezo.Sincero pésame. Le mandamos a René Aguilar Verdugo, presidente de la Liga Municipal Platino, nuestro más sentido pésame por el lamentable fallecimiento de su mamá, doña Guadalupe Verdugo. Las condolencias las hacemos extensivas para toda su familia y ánimo amigo René, quien también es líder de los equipos Deportivo René en la Plus, y Regenérate en los 60 y Más. Descanse en paz, Lupita.