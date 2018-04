Chivas, por la gloria hoy en la Concachampions

La única manera de que el club deportivo Guadalajara pueda salvar la pésima temporada que ha tenido en la Liga MX del futbol profesional de México, es que esta noche se corone frente a Toronto FC en el Torneo de Campeones de la zona de Concacaf.Creemos que si las Chivas lograsen el cetro sería la felicidad más grande que le darían a sus miles de aficionados y de paso cortarían ese mal sabor de boca que dejaron en el Torneo Clausura, debido a una serie de circunstancias que en nada le favorecieron al accionar del cuadro integrado por puros mexicanos.Por ello, la noche de hoy cada uno de los jugadores tiene que sacar con todo la casta, mostrarle a su gente que vestir la playera rojiblanca es un orgullo y que deben tener mentalidad ganadora en cada uno de los partidos que sostengan, y como el de esta noche es el más importante no debe haber pretextos para salir con los brazos en alto.La obligación de Chivas es ganar a como dé lugar y tiene dos grandes ventajas a su favor: que van arriba 2-1 en la pizarra y además jugarán en su estadio, el que seguramente se llenará hasta las lámparas.El otro golpe y el que creemos el más relevante en caso de proclamarse campeones, es la cuchillada que podrían darle al América y sus aficionados que todavía no dan crédito a que ellos ya están eliminados con su supertrabuco y las humildes Chivas son finalistas por méritos propios.Ya fuera de la gran final los Dorados de Sinaloa si me dieran a escoger entre la Universidad deGuadalajara y Cafetaleros de Tapachula como favorito para la gran final de la Liga de Ascenso que iniciará el día de mañana, no dudaría en inclinarme por los Leones Negros.Los melenudos, que tuvieron un arranque muy titubeante, conforme fue avanzando la temporada mejoraron notablemente para cerrar fuerte el calendario y en la liguilla confirmaron su buen momento.Cierto, los Cafetaleros también tienen lo suyo, porque se esperaba que no pudieran superar la aduana de los Dorados, pero contra los pronósticos salieron avantes con un triunfo de 2-0 para establecer un claro global de 5-2.Pero reiteramos que por el buen momento que atraviesa la UdeG y cerrar la serie final en su casa, nos gusta para que redondee con broche de oro la temporada y luego vaya en pos del ascenso contra los Alebrijes.Nunca es tarde para felicitar a los buenos amigos que hemos conocido gracias al futbol y concretamente el abrazo se lo mandamos a Miguel “Mike” Acosta, jugador del equipo de la UAS de la Liga Platino, ya que en días pasados festejó su cumpleaños. Desde luego la tertulia se llevó en el marco de una velada musical con canciones oldies, porque aparte de buen jugador, el Mike también es un excelente músico.