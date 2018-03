Chivas quiere salir del hoyo con nuevo asesor

El exfutbolista profesional y comentarista Francisco Gabriel de Anda se sacó la rifa del tigre al aceptar el cargo de director deportivo del Guadalajara, que prácticamente ya está eliminado en la presente temporada, y por el mismo estilo en la Liga de Campeones de Concacaf.Según en entrevista que brindó para el medio que laboraba Paco de Anda, aceptó el reto, porque está plenamente consciente de que el equipo más popular de México puede salir del hoyo en el que se encuentra y transformarlo en un verdadero protagonista del torneo nacional.Creemos que es válida la seguridad que manifiesta el exdefensor profesional, pero de lo dicho a lo hecho hay un largo trecho y el nuevo director deportivo del Rebaño tendrá que trabajar intensamente para que se puedan hacer realidad sus objetivos.De lo que sí estamos seguros es de que Javier de Anda conoce el medio futbolístico de nuestro país y a los jugadores, de ahí que de entrada su labor ya tiene un sólido fundamento que le puede ayudar para comenzar a realizar su trabajo.Pero en lo particular creemos que el principal problema de las Chivas está en sus jugadores, muchos de ellos calificados como estelares que no han funcionado y otros considerados grandes promesas que todavía no cuajan, y por ser puros mexicanos, el panorama se complica todavía más.Veremos pues en qué tanto tiempo se ve ese resurgimiento en el Guadalajara que ha tenido dos terribles temporadas, en una racha que ya debe terminar, porque se trata de uno de los clubes de casa más importantes e integrado por puro jugador hecho en México.Lo que no pudo hacer a lo largo de los últimos tres torneos el equipo de los Murciélagos de Los Mochis, dudamos que lo pueda conseguir en tan solo tres fechas que le restan al calendario regular de la Liga de Ascenso MX.Por lo tanto, ya se le puede dar como el nuevo integrante para la próxima temporada de la Liga Premier (Segunda División), ya que no es factible que se pueda consumar esa combinación, de que ellos ganen tres juegos y Cimarrones pierda el mismo número.Si descienden los Murciélagos lo sentimos por los jóvenes sinaloenses que pertenecían a sus filas, pues es casi seguro que su proceso se verá cortado de tajo, a menos que sus dueños pretendan seguir en la Segunda División, en la cual ya tienen a otro cuadro que anda por el mismo estilo.Ya solo falta que le den el golpe final al Murci de manera matemática, lo cual podría ser en la siguiente jornada en la que jugarán en calidad de visitante, y si en su casa no ha sido capaz de cosechar puntos, mucho más difícil se ve que pueda hacerlo fuera de su patio. Ni modo, si se van fue por la mala planeación de sus dueños que deben ir pensando en otro negocio.