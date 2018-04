Chivas ya acarician el título de la Concacaf

“Haiga sido como haiga sido”, las Chivas del Guadalajara asestaron el primer golpe y muy bueno por cierto en la serie final de la Concachampions al vencer en su propio y congelado estadio al Toronto FC con marcador de 2 goles contra 1.Algo que no pudieron consumar en su turno los Tigres del Universitario de Nuevo y el América considerados dos de los cuadros más poderosos del balompié de nuestro país, por lo cual tiene doble mérito el triunfo que logró el once mexicano y que le dio una gran felicidad a sus millones de seguidores.En el cuadro tapatío integrado por puros jugadores aztecas y sin importar las inclemencias del gélido clima jugaron con buena actitud, resolvieron las llegadas de gol que se le presentaron y pudieron controlar en su zona defensiva el insistente ataque de los locales.Que también la suerte estuvo del lado del Guadalajara fue muy cierto, pero ese detalle forma parte de un partido de futbol y ojalá en la vuelta que se jugará la próxima semana en el estadio de las Chivas tengan la misma fortuna, porque estamos seguros de que Toronto no cambiará su forma de jugar y desde el principio se lanzará sobre el área tapatía.Por lo pronto, las Chivas le dieron una cachetada con guante blanco a la gran cantidad de sus detractores que pensaron que iban a ser presas fáciles del Toronto, un cuadro que la verdad juega muy bien al futbol, pero no sucedió así y regresan la siguiente semana a su cancha con la magnífica oportunidad de sellar la serie, levantar la copa e irse a representar a nuestro país al Mundial de Clubes.Bien mis Chivas vamos a darle con todo a los canadienses la próxima semana.Así se encuentra desde hace un mes el atacante Óscar Vázquez que defiende los colores del Club Oro en la Liga Municipal Oro Máster y con la selección internacional de la Careada de los Jueves que participa año con año en la Copa Food City que se realiza en la ciudad de Phoenix, Arizona.Resulta que el Pollo Vázquez tuvo que meterse al quirófano para operarse los dos pies y corregir la anomalía que presentaba en unos huesos que le impedían jugar sin molestias. La buena noticia fue de que la intervención fue exitosa y Vázquez ya se encuentra en plena etapa de rehabilitación y deseoso de volver pronto a las canchas. Saludos mi Pollo y ya sabe que tiene su sitio para la gira del mes de noviembre.El cuadro de Sedatu estrena corona de campeón de la Liga Interinstitucional de Futbol, al enfrentarse la tarde de hoy en duelo amistoso a su similar de la Procuraduría General de la República a partir de las 18:30 horas en la cancha uno de la unidad deportiva Sagarpa. La edición del torneo de verano 2018 de acuerdo a lo informado por su coordinador, Juan Ramón “Juanra” Sánchez, se pondrá en marcha próximamente en un torneo que pinta para resultar más peleado que el anterior.