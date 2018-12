Choca AMLO con el Poder Judicial

Riesgo siempre latente, pasar del papel al papelazo. Florestán.

Lo que se temía desde antes del día uno, estalló: el enfrentamiento entre el Ejecutivo, apoyado por su mayoría en el Legislativo, contra el Judicial.

Y eso es una grave señal.

No hay duda que el 53 por ciento de votación del uno de julio le dio a Andrés Manuel López Obrador la presidencia más fuerte de la democracia, que también le llevó a los tiempos en los que el Ejecutivo tenía con su mayoría en el Legislativo, su brazo operador y legitimador; tampoco hay duda al afirmar que el único contrapeso en esa división de poderes de la Unión es el Judicial, contra el que ha lanzado una ofensiva a partir del tema salarial, que es solo expresión de un proyecto superior, reducirlo.

En su proyecto de poder que pasa por el Congreso, el desdén por los organismos autónomos, los superdelegados y ahora los delegados de seguridad, la Guardia Nacional, la concentración de poderes en Hacienda y en la Presidencia, la cancelación del NAIM, le resulta indispensable hacerse de la Suprema Corte cuyos ministros, acusa, son unos vulgares ambiciosos herencia del anterior régimen que ganan 600 mil pesos exagerados, ofensivos y estratosféricos, y más allá, según dijo ayer: Ya no queremos gente en los cargos que no tenga principios, que no tenga ideales: no queremos (en la Corte) gente deshonesta. Los –ministros– que vamos a proponer van a ser gentes intachables, de absoluta honestidad ya no que un político famoso los proponía y en la Cámara de Senadores los aprobaban, como digo yo que va a seguir siendo ahora.

En fin, que no estamos aún, es cierto, ante una crisis constitucional, pero sí ante un enfrentamiento de Poderes constitucionales que confirma que gobernará desde el conflicto, lo que es un riesgo para todos, él incluido.

RETALES

1. CANCELACIÓN.- Una expresión de ese enfrentamiento lo veremos el viernes que el ministro Luis María Aguilar rinda su último informe como presidente de la Corte. López Obrador asistirá a su lectura en el pleno, pero canceló su asistencia a la tradicional comida posterior con los ministros;

2. CONFIRMACIÓN.- Por si quedara duda del conflicto, recupero este tuit de Ricardo Monreal: la falta de cuidado y tacto social del Poder Judicial y la oposición partidista al proteger privilegios, adelanta un episodio de confrontación (entre los dos poderes). La automoderación pudo evitarlo. Confirmado, pues; y

3. EMPLAZAMIENTO.- La presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, desmintió que hubiera un acuerdo del pleno para que el magistrado José Luis Vargas subiera a su cuenta de tuiter el proyecto que anulaba las elecciones en Puebla y que finalmente se revirtió con su voto que rompió el empate a tres. En cuando a sus dichos de que no era mera sospecha, lo emplazó a que pruebe y denuncie formalmente lo de las amenazas, presiones e intimidación.

Nos vemos mañana, pero en privado.