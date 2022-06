Chocan declaraciones de Rocha y la titular de SSPC

audima

Incapacidad o premeditación. El gobernador y la titular de Seguridad federal no se ponen de acuerdo. La secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez dice una cosa, y el gobernador dice otra. Nos referimos al caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. La titular de Seguridad federal vino a Culiacán y aseguró que ya hay detenidos. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo lo contrario. “No hay detenidos”. Y fue más allá. La Fiscalía General de Sinaloa es la responsable de informar sobre el caso. Lo que se provoca con esta discrepancia en las declaraciones es que se perciba que todos mienten. Lo real es que no han presentado a ningún detenido, como dice la secretaria de Seguridad Federal. Lo real es que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, al cubrirse con la “secrecía del caso”, no dice nada, solo la contradicción a Rosa Icela Rodríguez. No hay detenidos. Pareciera que alguien estaba interesado en aprovechar el Día de la Libertad de Expresión, conmemorado ayer, para sacarse de la manga el esclarecimiento del asesinato de Luis Enrique. Que entienda el gobierno: sin detenidos, no hay justicia.

Magnánimos. Para que vean que aún hay hombres de buena fe, el presidente del Consejo de Grupo Arhe, Juan José Arellano Hernández, le envió una carta al presidente Luis Guillermo Benítez en la que se le informa que se presentó el desistimiento interpuesto. Ese en el que se pedían 111 millones de pesos, aparte de los 144 que el Ayuntamiento ya les pagó. En la carta, pide Arellano Hernández “reciprocidad y respeto para mi persona”. Y señala a un “servidor público que ha vulnerado sistemáticamente ese respeto”. Sin mencionar el nombre, se sabe que se refiere al secretario del Ayuntamiento, Édgar González, que tuvo el atrevimiento de calificar la nueva demanda como un abuso. No cualquiera se despoja así como así de 111 millones de pesos. Juzgue usted el noble acto. Claro está, quieren que rueden cabezas. Al menos así se entiende en la carta que tenemos enfrente.

Descaro e inmoral. Ayer, líderes de la Cámara de Comercio hablaron sobre la carta del Grupo Arhe. Miguel Hernández, líder de la Federación de Cámara de Comercio en Sinaloa, dijo que ese cobro que pretendían volverle aplicar al municipio, “puede ser legal. Pero no moral”. Y el secretario de la Concanaco en el país, Guillermo Romero, fue más allá. Dijo que “nos duele a los mazatlecos esta clase de acciones. Es un descaro del Grupo Arhe. Conozco resoluciones anteriores en las que se les pagó con dinero y terrenos. Dicen de uno de 5 hectáreas por la zona norte, hacia donde va el desarrollo. El castigo que tuvo Mazatlán ya fue suficiente. Sin embargo, nos debe de preocupar a todos que en Mazatlán esté esta clase despachos”. Las declaraciones de ambos dirigentes se dieron en una conferencia de prensa para dar a conocer el posicionamiento de Canaco ante la quinta ola de contagios y el cuidado a la actividad económica de Mazatlán.

Se pospone comparecencia. En la junta de coordinación política del cabildo de Mazatlán, se acordó que la comparecencia de Rafael Padilla, titular del Órgano de Control Interno, se lleve a cabo hasta la próxima semana. Padilla estaría ante regidores para responder a muchas dudas de su actuación esta semana.