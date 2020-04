Choque de trenes AMLO-IP 

En plena pandemia del coronavirus que estremece al país, a nivel nacional se discuten dos visiones o estrategias diametralmente contrapuestas que confrontan en una especie de choque de trenes al gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y los líderes de las organizaciones de la iniciativa privada, a raíz de la forma de llevar a cabo el rescate económico del país.

Ayer precisamente a nivel nacional, Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, y el Centro Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, coincidieron en el llamado a formar un gran frente nacional, llaman a que el rescate incluya estímulos económicos, para salvar cientos de miles de empleos, piden prorroga fiscal, en pagos de CFE, IMSS y que les ayuden de manera solidaria a pagar los salarios.

En contraparte, AMLO defiende su especie de “Plan Marshall, o “nuevo tratado”, de otorgar tres millones de empleos a las mini y microempresas, para que enfrenten la contingencia, porque dice que “siempre se ha rescatado a los de arriba, y a los de abajo no les llega nada”, y apalancar la recuperación con las grandes obras de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucia, la refinería de Dos Bocas, y que solo el inicio del Tren Maya generará 160 mil empleos en sus cinco etapas.

Que en la actualidad los apoyos sociales les llegan a 60 millones de familias. Exige que los grandes empresarios paguen los más de 50 mil millones de pesos que le deben al SAT para destinarlos a más créditos y a equipar al sector salud. Ya no de manera subrepticia sino abierta se debaten propuestas más radicales, como la de Gilberto Lozano, del Consejo Nacional Ciudadano, que promueve el denominado FRENA, o Frente Nacional Anti-AMLO, para tumbar a López Obrador de la presidencia; asegura que ya tiene a muchos militares de su lado. Que por las buenas Morena no va a dejar el gobierno.

Provoca escándalo y estupor la rebelión de Ricardo Salinas Pliego, a quien se consideraba allegado del presidente, pero se asegura que en el fondo no quiere obedecer las órdenes del sector salud de cerrar sus negocios no esenciales y que tampoco quiere pagar 32 mil millones de pesos al fisco. Aún más: reciente surge el llamado del excandidato presidencial Pedro Ferriz que busca el patrocinio de connotados empresarios porque “no descansará hasta echar abajo al presidente”. Se cruzan apuestas.



Popurrí. Mientras el sector salud de Ahome capitaneado por Francisco Espinoza multiplicó e intensificó los retenes sanitarios revisando a automovilistas y haciendo recomendaciones. La pandemia del Covid-19 tocó las puertas de las corporaciones policiacas y de auxilio al dar positivo un radioperador de C-4, a donde confluía la mayoría de los elementos. Se espera que el brote no se extienda.



EXHORTOS. Mensajes de 2 mochitenses: el senador Mario Zamora desde el Senado exhorta el gobierno a apoyar a las empresas para salvar empleos y a dotar a los hospitales de equipo de protección y medicinas, mientras que aquí el presidente de Coparmex, Jorge López, alerta sobre el riesgo que se pierdan miles de empleos por la falta de apoyo gubernamental.