Ciclo C. 1° del tiempo de cuaresma

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13):

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.

Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.” Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre”.

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: “Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo. “Jesús le contestó: “Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”.

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le contestó: Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor.

Por inexplicable que nos parezca, hoy tendría que ser para nosotros una buena noticia el saber que Jesús fue tentado; hay algo alegre y esperanzador en ello. Y lo primero que deberíamos aprender del evangelio de hoy es que nada hay de lamentable, nada es indigno, en padecer tentación: si el Hijo de Dios la conoció, no debería humillarnos tener que reconocer que vivimos expuestos a ella.

El creyente tentado no es un creyente más débil, sino quien más posibilidad tiene de mostrar su fortaleza. Sólo quien ha sido probado, ha probado su fidelidad. Es gratificante, es esperanzador, es una buena noticia saber que la tentación la tienen los hijos de Dios, no los extraños; La primera tentación que conoció Jesús se refería a su necesidad de alimento y de la manera de tenerlo a través del camino más fácil, como propone Satanás: es decir, todo simple, al alcance de la mano, sin hacer ningún esfuerzo, sólo con una pequeña palabra y cambiar la realidad… pero, la vida no es así, la vida requiere trabajo, laboriosidad y entusiasmo; por eso Jesús dirá: “No sólo de pan vive el hombre…” es necesario pasar por los sacrificios requeridos para conseguirlo y, la Voluntad de Dios también exige esmero y aceptación.

La segunda prueba para Jesús fue la de tener todo el poder del mundo, si renegaba de su Padre y de su Dios. Y Jesús nos enseña que contar con Dios como Padre es contar con el poder de Dios. Lo contrario es pensar que el hombre puede hacer todo lo que quiere y como quiere porque él se cree la fuente del poder… Y cuando esto pasa, el hombre termina siendo esclavo de sí mismo. Pensemos en el látigo de las guerras, o de los grandes territorios de pobreza y miseria construidos por nosotros mismos. Hay que decir como Jesús: “adorarás al Señor tu Dios”.

La tercera prueba la más sutil y grave superada por Jesús fue que como estaba tan seguro de ser Hijo de Dios, sintió que podía contar sin más con la protección de su Padre para todo. La tentación es pretender manejar a Dios a nuestro antojo para que haga lo que nosotros queremos, en el momento que lo queremos; se nos olvida que el Padre es nuestro Dios siempre, en la necesidad y en la abundancia, en el llanto y en la alegría. NO HACERLO DIOS SIEMPRE ES NO HACERLO DIOS NUNCA. Y un hijo se cuida de no prescindir de su padre; ni cuando necesita de sus cuidados, ni cuando puede prescindir de ellos. Siempre será un hijo, como Jesús.

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!