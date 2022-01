Ciclo C. 2° del tiempo ordinario

audima

Del santo Evangelio según san Juan (2,1-11)

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios.

La primera manifestación pública de Jesús en el cuarto evangelio tuvo un comienzo singular: en el marco de una boda, a propósito de la improvisación de unos jóvenes esposos, gracias a la observación femenina y a la obediencia materna de María, Jesús pudo adelantar su hora. Su milagro salvó la fiesta en la boda (y del ridículo a unos novios) pero sobre todo convirtió a unos curiosos que seguían a Jesús en discípulos creyentes.

Ahora bien, de no haber sido por María, que descubrió la falta de vino en aquella casa y que enseguida se lo indicó a Jesús, el milagro no se hubiera realizado y la alegría de la fiesta habría durado poco. María advirtió el peligro de que la fiesta se aguara y salvó del ridículo a los jóvenes esposos. Y, a pesar de la primera respuesta negativa de Jesús, busca entre los asistentes a la fiesta a quien quiera obedecer a su Hijo sin preguntar. María no se amilana por la mala contestación de Jesús. Sabe que, haciendo lo que él diga, logrará hacerle intervenir, el vino abundará y la fiesta se salvará.

Esta es la segunda lección que “debemos aprender los discípulos” en Caná de Galilea: no basta la compañía de Jesús para que la alegría de la vida esté asegurada. Hace falta, además, hacer lo que él diga, sea lo que sea, aunque antes, inmediatamente antes, haya dicho que no va a hacer nada. María no puede solucionar por sí misma la escasez de vino ni puede asegurar la fiesta; pero sabe que su Hijo puede, si quisiera…Y se confía a Él. Y mueve a los demás para que se fíen de su Hijo y le obedezcan: el milagro no se hizo esperar, a pesar de tener Jesús que adelantar, un poco el momento de su manifestación.

Quien vive la alegría de ser discípulo junto a María puede estar seguro de que lo que le falte en su vida, la escasez con que viva su fe, su imposibilidad de asegurarse el gozo y la ilusión en su interior y en su casa, pueden ser vencidas… María nos hace falta, precisamente porque nos faltan tantas cosas necesarias. Tenemos necesidad de Ella para hacernos creyentes sin tener que perder la alegría de vivir. No podemos prescindir de Ella, a no ser que queramos que se nos hagan imposibles la fe y la fiesta. BUEN DOMINGO.