Ciclo C. 6° del tiempo ordinario

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (6,17.20-26):

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas». Palabra del Señor

Qué interesante descubrir que lo primero que hizo Jesús fue prometer felicidad. Antes incluso de hablar de Dios y de su querer, aseguró a sus oyentes una vida dichosa. Nos puede parecer lógico, pero es algo inusual. Él venía a anunciar la próxima instauración del reino de Dios. Y estaba convencido de que la noticia tenía que devolver la alegría a quien la hubiere perdido y reafirmarla a cuantos todavía la conservaban.

En efecto, no seguimos a Jesús para seguir tristes por la vida. No se entiende bien que el discípulo de Jesús viva malhumorado o triste, si realmente cree en las bienaventuranzas que Jesús le ha dirigido. Hay algo realmente insano en la vida del cristiano que no conoce la alegría de vivir. Y es que, por desgracia cualquier cosa que aún no hayamos conseguido, logra robarnos la paz y el gozo: vivimos echando de menos lo que no tenemos sin tener tiempo para disfrutar de lo que Dios nos dio. Nos desvivimos por alcanzar lo que deseamos y descuidamos cuanto ya poseemos. Y así, tristemente, nunca es a Dios a quien echamos de menos, casi nunca es Él la causa de nuestra frustración. No gozar de Él no nos preocupa demasiado. Si realmente nos preocupara tenerle, encontraríamos la alegría de vivir y nos sobraría la mayoría de las cosas que tenemos o anhelamos: podrán faltarnos mil cosas necesarias, pero nos sobraría felicidad.

Aguantar en la vida la falta de bienes sin perder felicidad no es fácil: es obligado reconocerlo. Pero Jesús nos ha enseñado el camino: debemos poner la felicidad allí donde él la colocó. Para alcanzar a Dios y lograr ser dichosos, hay que estar allí donde Dios quiere llegar: si le perdemos ¿para qué nos sirven los otros bienes, por buenos que sean? Si seguimos cifrando nuestra dicha donde no está a disposición, no haremos más que aumentar nuestro desencanto con nosotros mismos y con Dios.

Para ser felices nos debería bastar tener a Dios, atesorando su querer y viviendo de él y para él; cuando todo lo demás importe menos, podremos vivir sin ello y sin perder la alegría de vivir junto a Dios. ¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!